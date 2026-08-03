विद्यार्थियों में विषय की गहरी समझ विकसित करना ही दक्षता आधारित शिक्षा
सैदपुर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित त्रैमासिक संकुल बैठक में रेवतीपुर और जमानियां विकास खंड के शिक्षकों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लागू करना था। शिक्षकों ने दक्षता आधारित शिक्षा और रचनात्मकता को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य किया।
सैदपुर। नगर स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में सोमवार को त्रैमासिक संकुल बैठक और दक्षता आधारित शिक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें रेवतीपुर और जमानियां विकास खंड के सभी शिक्षक संकुलों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण एवं दक्षता आधारित शिक्षण प्रणाली को विद्यालयों में प्रभावी ढंग से लागू करना था। डायट मेंटर डॉ. सर्वेश राय, नवल कुमार गुप्ता और सुधीर सिंह ने शिक्षकों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि केवल पाठ्यक्रम पूरा कराना पर्याप्त नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों में विषय की गहरी समझ विकसित करना ही दक्षता आधारित शिक्षा का मूल उद्देश्य है।
उन्होंने लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण और पियर लर्निंग (शिक्षक-से-शिक्षक एवं बच्चे-से-बच्चे सीखने) की अवधारणा पर विशेष बल दिया। बैठक में समस्या समाधान आधारित मंचन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ओरिएंटेशन, बेस्ट प्रैक्टिस साझा करने और नवाचारी शिक्षण गतिविधियों पर चर्चा की गई। बच्चों से स्वयं शिक्षण-अधिगम सामग्री (टीएलएम) तैयार कराने पर भी जोर दिया गया, ताकि उनकी रचनात्मकता और सक्रिय सहभागिता बढ़े। अंत में सभी शिक्षक संकुलों ने विद्यालयों में दक्षता आधारित शिक्षण को प्रभावी ढंग से लागू कर विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में निरंतर सुधार लाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर संत कुमार गुप्ता, विनोद सिंह सहित अनेक शिक्षक उपस्थित रहे।
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