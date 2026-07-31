किशनगंज सुरक्षित मातृत्व से ही स्वस्थ समाज की नींव, हर गर्भवती तक पहुंचे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा: जिला पदाधिकारी

किशनगंज, निज संवाददाता। सुरक्षित मातृत्व से ही स्वस्थ समाज की नींव, हर गर्भवती तक पहुंचे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा: जिला पदाधिकारी

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों एवं विभिन्न सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ गुरुवार को समीक्षा बैठक की।

समीक्षा के क्रम में निर्देश दिए गए समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा संस्थागत प्रसव, गृह प्रसव मुक्त पंचायत, टीडी टीकाकरण, परिवार नियोजन एवं जीरो डोज बच्चों की पहचान हेतु संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ।

उन्होंने कहा कि गर्भावस्था से लेकर सुरक्षित प्रसव तक समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होना मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। प्रत्येक गर्भवती महिला की नियमित जांच, सुरक्षित संस्थागत प्रसव तथा नवजात को समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराकर ही एक स्वस्थ एवं सशक्त समाज का निर्माण किया जा सकता है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, नियमित टीकाकरण, परिवार नियोजन तथा अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए ।

उच्च जोखिम वाली गर्भवती की पहचान उच्च जोखिम वाली गर्भवती की समय पर पहचान और सुरक्षित संस्थागत प्रसव पर विशेष जोर

डीएम ने कहा कि जिले की प्रत्येक गर्भवती महिला तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी आशा कार्यकर्ता गृह भ्रमण के दौरान गर्भवती महिलाओं की नियमित निगरानी करें तथा उच्च जोखिम वाली गर्भवती (एचआरपी) की समय पर पहचान कर उनकी प्रसव पूर्व चारों अनिवार्य जांच शत-प्रतिशत सुनिश्चित करें। यदि किसी महिला में किसी प्रकार की जटिलता हो तो उसे अविलंब सदर अस्पताल रेफर कर सुरक्षित सिजेरियन अथवा विशेषज्ञ चिकित्सकीय देखरेख में प्रसव कराया जाए।

डीएम ने कहा कि एक भी गर्भवती महिला आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित नहीं रहनी चाहिए। हमारा लक्ष्य केवल संस्थागत प्रसव बढ़ाना नहीं, बल्कि प्रत्येक मां और नवजात को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है। सभी संबंधित विभाग एवं सहयोगी संस्थाएं पूरी संवेदनशीलता और समन्वय के साथ कार्य करें ताकि जिले में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी लाई जा सके।

गृह प्रसव मुक्त पंचायत अभियान गृह प्रसव मुक्त पंचायत अभियान को जनआंदोलन बनाने का निर्देश

उन्होंने कहा कि गृह प्रसव मां एवं नवजात दोनों के लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है। इसलिए सभी पंचायतों को गृह प्रसव मुक्त बनाने के लिए आशा, एएनएम एवं स्वास्थ्य कर्मी सामूहिक रूप से कार्य करें। प्रत्येक गर्भवती महिला को समय पर स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाना तथा संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

सदर अस्पताल में सिजेरियन सुविधा सदर अस्पताल में सिजेरियन सुविधा का हर जरूरतमंद को मिले लाभ ।

सदर अस्पताल में उपलब्ध नि:शुल्क सिजेरियन प्रसव सुविधा की समीक्षा करते हुए डीएम ने सिविल सर्जन को विशेष निगरानी टीम गठित करने का निर्देश दिया। यह टीम सुनिश्चित करेगी कि जरूरतमंद महिलाओं को समय पर सिजेरियन सहित सभी आवश्यक मातृ स्वास्थ्य सेवाएं बिना किसी बाधा के उपलब्ध हों।

विद्यालयों में विशेष टीकाकरण अभियान विद्यालयों में विशेष अभियान चलाकर लगे टीडी टीका

किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि 10 वर्ष एवं 16 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को टिटनेस एवं डिप्थीरिया (टीडी) टीका लगाने के लिए प्रत्येक माह विद्यालयों में विशेष अभियान चलाया जाए। एएनएम विद्यालय पहुंचकर सभी पात्र छात्र-छात्राओं का शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करें।

परिवार नियोजन के लिए जन जागरूकता अभियान परिवार नियोजन को लेकर समुदाय स्तर पर बढ़े जनजागरूकता अभियान

परिवार नियोजन कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी ने सहयोगी संस्था पीएसआई को निर्देश दिया कि समुदाय आधारित बैठकों के साथ-साथ घर-घर संपर्क अभियान चलाकर योग्य दंपतियों को परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों की जानकारी दें। उन्होंने कहा कि स्वस्थ एवं खुशहाल परिवार के निर्माण में परिवार नियोजन की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसके लिए व्यापक जनजागरूकता आवश्यक है।

जीरो डोज बच्चों की पहचान जीरो डोज बच्चों की पहचान कर शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करें

नियमित टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी ने आशा एवं एएनएम को घर-घर सर्वे कर ऐसे बच्चों की लाइन लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया, जिन्हें अब तक कोई टीका नहीं लगा है। उन्होंने कहा कि जीरो डोज की स्थिति पूरी तरह समाप्त करना स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता है तथा प्रत्येक बच्चे को नियमित टीकाकरण से जोड़ना सुनिश्चित किया जाए।

स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं का उद्देश्य जिला पदाधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की सभी योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। जब तक प्रत्येक गर्भवती महिला, प्रत्येक नवजात, प्रत्येक किशोर और प्रत्येक परिवार सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं लेगा, तब तक हमारा प्रयास अधूरा रहेगा। सभी सहयोगी संस्थाएं परिणाम आधारित कार्यशैली अपनाते हुए अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाकर जिले को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं वाला जिला बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं।

बैठक में सिविल सर्जन, डीपीएम, एसीएमओ, जिला स्वास्थ्य समिति के पदाधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ कार्यरत विभिन्न सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि यथा डब्लू एच ओ , यूनिसेफ , पिरामल फाऊंडेशन आदि उपस्थित थें ।

फोटो: 30 जुलाई केगंज 2 स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक करते डीएम।