नामांकन से टीकाकरण तक सभी योजनाओं पर तय हुई कार्ययोजना
बुधवार को बिशप मंडल इंटर कॉलेज में माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षा गुणवत्ता और विद्यार्थी नामांकन की समीक्षा बैठक हुई। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. अजीत कुमार ने प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए कि सभी कार्य समय पर पूरे करें। बैठक में विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों पर चर्चा की गई, जिसमें टीकाकरण और दिव्यांग छात्राओं के लिए ई-ट्राईसाइकिल भी शामिल है।
माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता, विद्यार्थियों के नामांकन, डिजिटल रिकॉर्ड अपडेट समेत अन्य कार्यों के प्रभावी क्रियांवयन को लेकर बुधवार को बिशप मंडल इंटर कॉलेज के सभागार में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. अजीत कुमार ने जिले के सभी माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और नोडल अधिकारियों को तय समय में सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। बैठक में राजकीय एवं वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, तहसील और विकासखंड स्तर के नोडल अधिकारियों ने भाग लिया। समीक्षा में स्कूल चलो अभियान के तहत कक्षा नौ और 11 में नामांकन, यू-डायस प्लस पोर्टल पर स्कूल व शिक्षक प्रोफाइल अपडेट, विद्यार्थियों की अपार आईडी, ट्रैक शिक्षा पोर्टल पर पंजीकरण, छात्रवृत्ति, इको क्लब गतिविधियां, सड़क सुरक्षा, इंस्पायर अवार्ड और स्वतंत्रता दिवस व तिरंगा यात्रा की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई।
स्वास्थ्य विभाग के डीआईओ डॉ. प्रशांत रंजन और नोडल अधिकारी डॉ. अजमेर सिंह ने टीडी/डीपीटी/एचपीवी आधारित टीकाकरण अभियान की जानकारी देते हुए निर्धारित तिथियों पर विद्यालयों में शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित कराने की अपील की। वहीं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रतिनिधि मानेंद्र बंसल ने 16 वर्ष से अधिक आयु की दिव्यांग छात्राओं को ई-ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने के लिए पात्र छात्राओं की सूची शीघ्र भेजने का आग्रह किया। डीआईओएस डॉ. अजीत कुमार ने कहा कि सभी विद्यालय निर्धारित समय सीमा में पोर्टलों पर आवश्यक सूचनाएं अपडेट करें और प्रत्येक योजना का लाभ पात्र विद्यार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। बैठक का संचालन जिला समन्वयक (समग्र शिक्षा-माध्यमिक) वीरेंद्र गंगवार ने किया।
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