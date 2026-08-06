नामांकन से टीकाकरण तक सभी योजनाओं पर तय हुई कार्ययोजना

माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता, विद्यार्थियों के नामांकन, डिजिटल रिकॉर्ड अपडेट समेत अन्य कार्यों के प्रभावी क्रियांवयन को लेकर बुधवार को बिशप मंडल इंटर कॉलेज के सभागार में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. अजीत कुमार ने जिले के सभी माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और नोडल अधिकारियों को तय समय में सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। बैठक में राजकीय एवं वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, तहसील और विकासखंड स्तर के नोडल अधिकारियों ने भाग लिया। समीक्षा में स्कूल चलो अभियान के तहत कक्षा नौ और 11 में नामांकन, यू-डायस प्लस पोर्टल पर स्कूल व शिक्षक प्रोफाइल अपडेट, विद्यार्थियों की अपार आईडी, ट्रैक शिक्षा पोर्टल पर पंजीकरण, छात्रवृत्ति, इको क्लब गतिविधियां, सड़क सुरक्षा, इंस्पायर अवार्ड और स्वतंत्रता दिवस व तिरंगा यात्रा की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई।