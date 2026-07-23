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मास्टर ट्रेनरों ने शुरू किया ऑनलाइन प्रशिक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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मास्टर ट्रेनरों ने लिया पहला ऑनलाइन शैक्षणिक सत्र डीसी ने शिक्षकों के नियमित मार्गदर्शन और

मास्टर ट्रेनरों ने शुरू किया ऑनलाइन प्रशिक्षण

खूंटी, संवाददाता। जिले में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को चयनित मास्टर ट्रेनरों ने पहला दो घंटे का ऑनलाइन शैक्षणिक सत्र आयोजित किया। इसमें जैक और सीबीएसई बोर्ड से जुड़े अंग्रेजी, गणित, रसायनशास्त्र और भूगोल विषय के विशेषज्ञों ने शिक्षकों को प्रभावी शिक्षण पद्धति और कठिन विषयों के अध्यापन की जानकारी दी। ऑनलाइन सत्र में जुड़े उपायुक्त मो. जावेद हुसैन ने मास्टर ट्रेनरों से प्रत्येक माह स्वेच्छा से दो घंटे का समय देकर शिक्षकों का मार्गदर्शन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि विषय विशेषज्ञों के अनुभव और नवाचार का लाभ जिले के सभी सरकारी विद्यालयों तक पहुंचाया जाएगा।

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उपायुक्त ने बताया कि जेसीईआरटी के विषयवार सिलेबस के अनुसार मासिक योजना तैयार की गई है तथा विद्यालयों में नियमित रूप से आरएआईएल परीक्षा आयोजित की जा रही है। मास्टर ट्रेनर यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित सिलेबस समय पर पूरा हो और विद्यार्थियों की तैयारी का नियमित मूल्यांकन हो। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में सुधार, परीक्षा परिणाम बेहतर करना और आगामी मैट्रिक व इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं में जिले का उत्कृष्ट प्रदर्शन सुनिश्चित करना है। सभी मास्टर ट्रेनरों ने नियमित रूप से शिक्षकों का मार्गदर्शन करने का आश्वासन दिया।

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