अब धंसी सड़क और उखड़े डामर पर पीली मार्किंग, ढूंढ़े जा रहे गड्ढे

उन्नाव, संवाददाता। 13 जुलाई को लोकार्पित लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। बारिश में सड़क धंसने और डामर उखड़ने के बाद निर्माण एजेंसी ने मरम्मत अभियान शुरू किया। 23 दिनों में पांच बार सड़क टूट चुकी है, जिसके चलते यात्रा में कठिनाई हो रही है।

उन्नाव, संवाददाता। 13 जुलाई को लोकार्पित लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मानसून की बारिश में सड़क धंसने और डामर उखड़ने के बाद अब निर्माण एजेंसी ने क्षतिग्रस्त हिस्सों पर पीले रंग से मार्किंग और नंबरिंग शुरू कर दी है। पांच स्थानों पर सात जगह सड़क पर निशान लगाए गए हैं। कोरारी टोल के पास सड़क धंसने की घटना के बाद शुरू हुआ मरम्मत अभियान 61 से 67 किलोमीटर प्वाइंट के बीच भी जारी है। बुधवार को भी कानपुर से लखनऊ जानेवाली तीनों लेन पर अलग-अलग स्थानों पर काम चलता रहा। सड़क की ऊपरी परत हटाकर गीली मिट्टी निकाली गई, उसके बाद सीमेंट-कंक्रीट भरकर रोलर चलाया गया और नई डामर की परत बिछाई गई। निर्माण एजेंसी के कर्मचारियों के अनुसार, 63 किलोमीटर प्वाइंट पर लगभग 10 फीट लंबाई और साढ़े तीन फीट चौड़ाई में पुराना डामर हटाकर करीब चार अंगुल मोटी नई परत डाली गई है। कोरारी टोल से करीब एक किलोमीटर पहले शुरू कराया गया व्यापक मरम्मत कार्य अंतिम चरण में है। हाईस्पीड एक्सप्रेसवे पर हादसे की आशंका को देखते हुए मंगलवार की तरह बुधवार को भी करीब पांच किलोमीटर पहले से यातायात डायवर्ट किया गया। इस दौरान कई वाहन रॉन्ग साइड से गुजरते दिखे और सुरक्षा के लिए जगह-जगह बैरिकेडिंग लगाई गई।

बारिश में बह रहा डामर मानसूनी बारिश निर्माण एजेंसी के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। मरम्मत के दौरान कई बार शुरू हुई बारिश से ताजा डामर बह जा रहा है, जिससे रात में पहले से क्षतिग्रस्त स्थानों की पहचान करना मुश्किल हो रहा था। इसी समस्या से बचने के लिए अब सड़क के टूटे, धंसे और उखड़े हिस्सों पर मार्किंग और नंबरिंग की जा रही है।

23 दिन में पांचवीं बार टूटी सड़क, 72 घंटे बाद भी नहीं मिली राहत 13 जुलाई को एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हुआ था, लेकिन 23 दिनों के भीतर पांच बार सड़क टूट चुकी है। कोरारी के पास करीब 10 मीटर सड़क धंसने के चौथे दिन ही असोहा ब्लॉक के बेगमखेड़ा गांव के सामने कानपुर से लखनऊ जाने वाली लेन में करीब 10 मीटर लंबाई तक सड़क उखड़ गई। इसके बाद भी अलग-अलग स्थानों पर सड़क में नई खामियां सामने आती रहीं। 61 से 67 किलोमीटर प्वाइंट के बीच क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत में करीब 72 घंटे लगे, लेकिन बुधवार तक भी काम जारी रहा।

हर किलोमीटर पर पैचिंग, गुणवत्ता पर उठ रहे सवाल एक्सप्रेसवे पर जगह-जगह बड़े पैच सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। करीब 4400 करोड़ रुपये की लागत से बने इस मार्ग पर सबसे पहले कोरारी टोल के पास सड़क धंसी। इसके बाद टोल से पहले और फिर टोल के समीप सड़क बैठ गई। मरम्मत के दौरान एक ओवरलोड ट्रक भी धंसे हिस्से में पलट गया। अब 61 से 67 किलोमीटर के बीच सड़क फिर खराब हो गई है। शहर के सिविल लाइंस निवासी एवं हाईकोर्ट अधिवक्ता चैतन्य त्रिपाठी का कहना है कि वह लोकार्पण के बाद से प्रतिदिन इस एक्सप्रेसवे से यात्रा कर रहे हैं। उनके अनुसार करीब 63 किलोमीटर लंबे मार्ग में लगभग 52 स्थानों पर सड़क में बबलिंग जैसी स्थिति दिखाई देती है। कई जॉइंट भी मानकों के अनुरूप नहीं हैं। कोरारी से आजाद मार्ग और बिछिया तक का हिस्सा सबसे अधिक प्रभावित है, जबकि लखनऊ की ओर चढ़ाई वाले हिस्से में भी झटकों की समस्या भविष्य में गुणवत्ता की हकीकत सामने ला सकती है।