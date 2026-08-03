बरसात में मिड डे मील की गुणवत्ता पर रहेगी विशेष नजर
बरसात के मौसम में जिले के सरकारी विद्यालयों के मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता पर ध्यान दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि रसोईघरों और विद्यालयों की नियमित जांच की जाए। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और बरसात में कुछ सब्जियों के उपयोग से परहेज किया जाएगा।
पंचदेवरी, एक संवाददाता । बरसात के मौसम में जिले के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता पर विशेष नजर रखी जाएगी। शिक्षा विभाग के मध्याह्न भोजन योजना निदेशक विनायक मिश्रा ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को विद्यालयों और केन्द्रीयकृत रसोईघरों का लगातार अनुश्रवण करने का निर्देश दिया है। जिसमें कहा है कि भोजन की गुणवत्ता में कमी या लापरवाही के कारण किसी अप्रिय घटना की स्थिति में दोषियों के खिलाफ तत्काल दंडात्मक कार्रवाई करें। विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान रसोईघर-सह-भंडारगृह की साफ-सफाई की विशेष रूप से जांच करें। चावल, दाल, तेल, मसाला, सोयाबीन, लाल चना सहित अन्य खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद ही उसका इस्तेमाल किया जाएगा।
बरसात में खाद्य सामग्री को नमी से बचाने के लिए उचित तरीके से भंडारण करने का भी निर्देश दिया गया है। निर्देश दिया है कि बरसात के मौसम में मध्याह्न भोजन में बैंगन, भिंडी, सभी प्रकार के साग और पत्तागोभी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। विभाग के अनुसार इन सब्जियों में बरसात के दौरान कीटाणुओं के पनपने की आशंका अधिक रहती है। इनके स्थान पर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ताजी सब्जियों का इस्तेमाल होगा।
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