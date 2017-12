काजीगुंड एनकाउंटर: अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाने वाले आतंकी ढेर, सफलता के बाद डीजीपी बोले Well Done Boys 

सोमवार को साउथ कश्मीर में श्रीनगर-जम्मू नेशनल हाइवे पर हुए एनकाउंटर में मारे गए एक और आतंकी का शव बरामद कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी एसपी वैद ने इस बात की जानकारी अपने ट्विटर हैँडल पर दी। काजीगुंड में नेशनल हाइवे पर नुसू बादेरगुंड में सेना के एक काफिले पर हुए हमले के बाद एनकाउंटर शुरू हुआ था। कई घंटों तक चली मुठभेड़ के बाद सेना ने दो आतंकी ढेर कर दिए थे। इस एनकाउंटर में अब तक तीन आतंकी मारे गए हैं और एक जवान भी शहीद हो गया।

सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता

डीजीपी एसपी वैद ने मंगलवार को ट्वीट कर जानकारी दी कि तीसरा आतंकी जिसका नाम यावर था एक स्थानीय आतंकी था। उसका शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं चौथे आतंकी को घायल अवस्था में जिंदा पकड़ा गया है। उन्होंने जानकारी दी कि पहले अबु इस्माइल और अब अबु माविया, फुरकान और यावर के साथ ही उस ग्रुप का सफाया भी हो गया है जिसने जुलाई 2017 में अमरनाथ यात्रियों पर हमला किया था।

मारे गए दो पाकिस्तानी आतंकी

इसके बाद एसपी वैद ने जवानों को बधाई देते हुए लिखा, 'वेल डन ब्वॉयज।' डीजीपी एसपी वैद ने सोमवार को अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी दी थी कि एक पाकिस्तानी आतंकी जिसका नाम फुरकान था उसे भी इस एनकाउंटर में मार दिया गया है। उन्होंने बताया था कि फुरकान, लश्कर-ए-तैयबा का डिविजनल कमांडर था। फुरकान के अलावा एक और पाकिस्तानी आतंकी अबु माविया को भी सेना और सुरक्षाबलों ने ढेर कर दिया था।

