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दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए पीवीयूएनएल: आदित्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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पतरातू में, विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा ने पीवीयूएनएल प्रबंधन से मांग की कि वह हालिया दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाए। 3 अगस्त को निर्माणाधीन कन्वेयर बेल्ट के काम के दौरान हाइड्रा के गिरने से मुकेश प्रसाद साहू की मृत्यु हुई। मोर्चा ने मृतक परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और न्याय की मांग की।

दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए पीवीयूएनएल: आदित्य

पतरातू, निज प्रतिनिधि। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पीवीयूएनएल प्रबंधन ठोस कदम उठाए। उक्त बातें बुधवार को विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष आदित्य नारायण प्रसाद ने प्रेस बयान जारी कर कही। आगे कहा कि दिनांक तीन अगस्ता को पीवीयूएनएल के ऐश डाइक एजेंसी मेसर्स एसके सामंता कम्पनी की ओर से निर्माणाधीन कन्वेयर बेल्ट में काम के दौरान हाइड्रा से गंभीर चोट के कारण बलकुदरा निवासी मुकेश प्रसाद साहू की दर्दनाक मृत्यु हो गई।इस दुःख की घड़ी में अपनी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करते हुए विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा ने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ घटना के बाबत हुए समझौते को शत-प्रतिशत लागु करवाया जाएगा।

इसके अतिरिक्त हाल के दिनों में पीवीयूएनएल में हुए दुर्घटना में मृतक के परिवारों, घायलों को भी पूरा न्याय और इंसाफ़ दिलवाने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जाएगा। कहा कि प्रेस बयान के माध्यम से प्रबंधन से मांग किया गया है कि लगातार हो रहे दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाते हुए पीवीयूएनएल को दुर्घटनाओं का प्रयाय बनने से रोका जाए।

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