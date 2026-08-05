दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए पीवीयूएनएल: आदित्य
पतरातू में, विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा ने पीवीयूएनएल प्रबंधन से मांग की कि वह हालिया दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाए। 3 अगस्त को निर्माणाधीन कन्वेयर बेल्ट के काम के दौरान हाइड्रा के गिरने से मुकेश प्रसाद साहू की मृत्यु हुई। मोर्चा ने मृतक परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और न्याय की मांग की।
पतरातू, निज प्रतिनिधि। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पीवीयूएनएल प्रबंधन ठोस कदम उठाए। उक्त बातें बुधवार को विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष आदित्य नारायण प्रसाद ने प्रेस बयान जारी कर कही। आगे कहा कि दिनांक तीन अगस्ता को पीवीयूएनएल के ऐश डाइक एजेंसी मेसर्स एसके सामंता कम्पनी की ओर से निर्माणाधीन कन्वेयर बेल्ट में काम के दौरान हाइड्रा से गंभीर चोट के कारण बलकुदरा निवासी मुकेश प्रसाद साहू की दर्दनाक मृत्यु हो गई।इस दुःख की घड़ी में अपनी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करते हुए विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा ने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ घटना के बाबत हुए समझौते को शत-प्रतिशत लागु करवाया जाएगा।
इसके अतिरिक्त हाल के दिनों में पीवीयूएनएल में हुए दुर्घटना में मृतक के परिवारों, घायलों को भी पूरा न्याय और इंसाफ़ दिलवाने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जाएगा। कहा कि प्रेस बयान के माध्यम से प्रबंधन से मांग किया गया है कि लगातार हो रहे दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाते हुए पीवीयूएनएल को दुर्घटनाओं का प्रयाय बनने से रोका जाए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें