खेल : सिंधु नौंवी, सात्विक-चिराग होंगे पांचवें वरीय

बैडमिंटन विश्व सिंधु नौंवी, सात्विक-चिराग होंगे पांचवें वरीय नई दिल्ली, एजेंसी। आगामी बीडब्ल्यूएफ

बैडमिंटन विश्व सिंधु नौंवी, सात्विक-चिराग होंगे पांचवें वरीय

खंड 1 नई दिल्ली, एजेंसी। आगामी बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में अब सिर्फ दो सप्ताह रह गए हैं। ऐसे में मंगलवार को टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों की वरीयता तय की गई। यह चैंपियनशिप इंदिरा गांधी स्टेडियम में 17 से 23 अगस्त तक खेली जाएगी।

खंड 2 दो बार की ओलंपिक पदक विजेता भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को नौवीं वरीयता दी गई है जबकि पुरुष युगल में सात्विकसाइराज रांकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को पांचवीं वरीयता मिली है। सिंधु ने जापान ओपन टूर्नामेंट जीता है जबकि सात्विक-चिराग 2022 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता हैं। जहां खिलाड़ी 28 अप्रैल, 2026 की अपनी विश्व रैंकिंग के आधार पर इस चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई हुए, वहीं वरीयता का फैसला 28 जुलाई, 2026 की विश्व रैंकिंग के आधार पर किया गया।

खंड 3 भारत ने पांचों वर्गों में दो-दो प्रविष्टियां भेजी हैं, साथ ही पांच में से चार वर्ग में कम से कम एक वरीयता प्राप्त प्रविष्टि है। सिंधु, सात्विक-चिराग के अलावा पूर्व विश्व चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता लक्ष्य सेन को पुरुष एकल में 14वीं वरीयता मिली है जबकि मिश्रित युगल में ध्रुव कपिला और तनीषा क्रैस्टो को 15वीं वरीयता मिली है।

खंड 4 पुरुष एकल विश्व चैंपियन चीन की शि युकी और दक्षिण कोरिया की महिला एकल स्टार आन से यंग को शीर्ष वरीयता मिली है। महिला एकल विश्व चैंपियन अकाने यामागुची को दूसरी जबकि चीन की वांग झि यि को तीसरी और चेन युफेइ को चौथी वरीयता दी गई है। चैंपियनशिप के ड्रॉ बुधवार को निकाले जाएंगे। अगर कोई वरीय खिलाड़ी उससे पहले नाम वापस लेता है तो वरीयता क्रम बदल सकता है।