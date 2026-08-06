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उन्नाव-हरदोई मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए सीएम को लिखा पत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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-शासन में लंबित प्रस्ताव के शीघ्र अनुमोदन की मांग, एनएच बनने से लाखों मुसाफिरों को मिलेगा लाभ

उन्नाव-हरदोई मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए सीएम को लिखा पत्र

उन्नाव, संवाददाता। उन्नाव हरदोई राज्य मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच का दर्जा दिलाने की कवायद तेज हो गई है। शासन स्तर पर प्रस्ताव लंबित होने पर सांसद साक्षी महाराज ने सीएम योगी को पत्र भेजा है। राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा मिलने से इस सड़क से गुजरने वाले लाखों मुसाफिरों को सहूलियत मिलेगी। इसके साथ यात्रियों का सफ़र भी सुरक्षित रहेगा। उन्नाव-हरदोई मार्ग वर्तमान में टू-लेन है। इसकी चौड़ाई करीब सात मीटर है। इस मार्ग से कानपुर, लखनऊ, हरदोई से वाहन आवागमन करते हैं। यातायात अधिक और उसके सापेक्ष रोड कम चौड़ी होने से अक्सर जाम लगता है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुसाफिरों की समस्याओं को देखते हुए सांसद ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। सांसद ने कहा है कि यह मार्ग जिले के साथ-साथ आसपास के कई जिलों की जीवनरेखा है और बढ़ते यातायात के कारण इसका राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में तब्दील किया जाना बेहद जरूरी हो गया है। पिछले कुछ वर्षों में यातायात का दबाव तेजी से बढ़ा है, लेकिन सड़क की चौड़ाई नहीं बढ़ने से आए दिन जाम की स्थिति बनती है। कई स्थानों पर ओवरटेकिंग के दौरान दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। सांसद ने पिछले माह इस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कराने की पहल करते हुए संबंधित विभागों से पत्राचार किया था। इसके बाद लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने मार्ग का विस्तृत सर्वे कराया। सर्वे में यातायात का दबाव, सड़क की उपयोगिता, भविष्य की आवश्यकता और अन्य तकनीकी बिंदुओं का आकलन किया गया। सर्वे रिपोर्ट तैयार होने के बाद प्रस्ताव को लखनऊ स्थित मुख्यालय भेज दिया गया। सूत्रों के अनुसार, प्रस्ताव भेजे जाने के 15 दिन से अधिक समय बीत जाने के बावजूद शासन स्तर पर इसे अभी तक मंजूरी नहीं मिल सकी है। इसी कारण सांसद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने और प्रस्ताव को जल्द स्वीकृति दिलाने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा मिलने से सड़क के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और बेहतर रखरखाव का रास्ता खुलेगा, जिससे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी。

99 किमी लंबा है प्रस्तावित मार्ग

बिलग्राम-उन्नाव-प्रयागराज राज्य मार्ग की कुल लंबाई करीब 99 किलोमीटर है। वर्तमान में यह टू-लेन सड़क है, जबकि इस पर प्रतिदिन भारी संख्या में मालवाहक और यात्री वाहन गुजरते हैं। बढ़ते ट्रैफिक के चलते इसे राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की मांग लंबे समय से उठती रही है।

अक्सर पूचें जाने वाले प्रश्न

उन्नाव हरदोई राज्य मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिलाने के लिए कौन प्रयास कर रहा है?
सांसद साक्षी महाराज इससे संबंधित प्रयास कर रहे हैं।
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