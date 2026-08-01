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सीएम को पत्र : पूर्णिया को पुलिस जोन बनाएं, चिकन नेक वाला इलाका हाई सेंसेटिव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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-दरभंगा पुलिस जोन हेडक्वार्टर से पूर्णिया प्रमंडलीय मुख्यालय की दूरी बहुत अधिक पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया को पुलिस जोन बनाने के विषय म

सीएम को पत्र : पूर्णिया को पुलिस जोन बनाएं, चिकन नेक वाला इलाका हाई सेंसेटिव

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया को पुलिस जोन बनाने के विषय में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सोशल एवं आरटीआई एक्टिविस्ट विजय कुमार श्रीवास्तव ने पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि पूर्णिया को पुलिस जोन बना दिया जाए तो सीमा सुरक्षा, इंटेलिजेंस, नकली नोट, तस्करी जैसे अंतर राज्य और अंतर देश मुद्दों पर एक आईजी के अंडर फास्ट डिसीजन हो सकता है और ऑर्डिनेशन आसान होगा। पूर्णिया प्रमंडल में किशनगंज जिला का कुछ भाग चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर अंतर्गत आता है और इस वजह से पूर्णिया प्रमंडल की संवेदनशीलता एवं रणनीतिक अहमियत बहुत बढ़ जाती है। चिकन नेक वाला इलाका हाई-सेंसिटिव है।

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नेपाल बॉर्डर एवं पश्चिम बंगाल बॉर्डर दोनों यहीं मिलते हैं। पूर्णिया जोन अलग रहने से आईजी का पूरा ध्यान सिर्फ सीमांचल पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज पर रहेगा और पूर्णिया प्रमंडल को बड़े जोन में मिला देने से आईजी का ध्यान बंट जाएगा और लोकल इंटेलिजेंस कमजोर हो जाएगा। बॉर्डर एरिया में 10-15 मिनट का फर्क भी बहुत मायने रखता है। अलग जोन होने से फोर्स मूवमेंट, अलर्ट, संयुक्त ऑपरेशन तुरंत होते हैं। दूर बैठे आईजी से अप्रूवल में देरी हो सकती है। चिकन नेक की वजह से पूर्णिया जोन की जरूरत और बढ़ती है, घटती नहीं है। सीमांचल का इलाका अति संवेदनशील है, इसलिए यहां अलग आईजी और डीआईजी की निगरानी, अलग इंटेल यूनिट, और तेज रिस्पॉन्स सिस्टम चाहिए। दरभंगा पुलिस जोन हेडक्वार्टर से पूर्णिया प्रमंडलीय मुख्यालय की दूरी बहुत अधिक है। सीमा जिलों के लिए अलग बॉर्डर विंग बनना चाहिए ताकि फोकस कायम रहे। नेपाल बॉर्डर, बांग्लादेश बार्डर और पश्चिम बंगाल बॉर्डर इलाकों से सटा होने के कारण पूर्णिया प्रमंडल में लोकल लेवल पर मजबूत सुपरविजन ज्यादा जरूरी है। वैसे भी पूर्णिया बिहार का सबसे पुराना जिला है। 10 फरवरी 1770 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी स्थापना की थी। 1 जनवरी 1875 को ब्रिटिश शासनकाल में बंगाल प्रेसिडेंसी सरकार ने दरभंगा को तिरहुत से अलग कर स्वतंत्र जिला घोषित किया था। पूर्णिया जिला दरभंगा जिला से 105 साल पहले बना था। इन मूल्यवान तथ्यों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए पूर्णिया को पुलिस जोन बनाने की घोषणा करने का उन्होंने अनुरोध किया है।

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