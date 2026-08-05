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Bhabua News: डीएवी के छात्रों ने 14 स्वर्ण और 14 रजत पदक जीते

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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Bhabua News: पाटलीपुत्रा में आयोजित क्लस्टर स्तरीय स्पोर्टस मीट में पुसौली डीएवी के बच्चों ने 28 पदक जीते। इनमें 14 स्वर्ण और 14 रजत पदक शामिल हैं। सफल छात्र-छात्राएं राज्य स्तरीय खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। ये बच्चे वालीबॉल, एथलेटिक्स और स्केटिंग में अच्छे रहे हैं।

Bhabua News: डीएवी के छात्रों ने 14 स्वर्ण और 14 रजत पदक जीते

Bhabua News: पाटलीपुत्रा में आयोजित क्लस्टर स्तरीय स्पोर्टस मीट में पुसौली का दबदबा बिहार के 26 विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के बीच प्रतिभा का किया प्रदर्शन (युवा पेज) भभुआ, नगर संवाददाता। पटना के पाटलीपुत्रा डीएवी परिसर में आयोजित क्लस्टर स्तरीय स्पोर्टस मीट में पुसौली डीएवी के बच्चों ने 28 पदक जीते। इनमें 14 स्वण और 14 रजत पदक शामिल हैं। इसकी पुष्टि डीएवी पुसौली के प्राचार्य अश्विनी कुमार सिंह ने की और बताया कि सफल छात्र-छात्राएं राज्य स्तरीय स्पोर्टस मीट में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।

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राज्य स्तरीय प्रतियोगिता

इस प्रतियोगिता का आयोजन अगस्त के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है। यह बच्चे वालीबॉल, एथलेटिक्स और स्केटिंग में अच्छा किए हैं। उन्होंने बताया कि सुमित कुमार ने उंची कूद और 800 मीटर में स्वर्ण और स्वरीत ने स्केटिंग में द्वितीय स्थान प्राप्त कर रजत पद प्राप्त किया। यह खेल स्कूल के तमाम खेलों से बिल्कुल अच्छे दर्जे का माना जाता है, जो बच्चों में निखार लाता है। उनके विद्यालय के बच्चे काफी होनहार हैं और दिनों दिन अच्छा कर रहे हैं। राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में भी उनसे बेहतर करने की उम्मीद है। उनका अभ्यास कराया जाएगा। मौके पर कोच के रूप में शारीरिक शिक्षक श्रीमन सिंह और टीम प्रबंधक समाज विज्ञान के शिक्षक मानस किंकर के साथ शिक्षिका शशि प्रियदर्शिनी मौजूद थी। श्रीमन नारायण सिंह के नेतृत्व में डीएवी पुसौली के छात्र-छात्राओं ने बहुत मेहनत की और अच्छा प्रदर्शन किया।

बच्चों का उत्साह

बुधवार को विद्यालय परिसर में एसेंबली के दौरान बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला। बच्चों को गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल देकर प्राचार्य ने सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन अरविंद पांडेय ने किया। फोटो- 05 अगस्त भभुआ- 12 कैप्शन- डीएवी पुसौली में बुधवार को असेम्बली के दौरान मेडल के साथ स्पोर्टस मीट के सफल छात्र-छात्रा प्रतिभागी।

प्रश्न और उत्तर

पुसौली के बच्चों ने कितने पदक जीते?
पुसौली के बच्चों ने 28 पदक जीते। इनमें 14 स्वर्ण और 14 रजत पदक शामिल हैं।
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