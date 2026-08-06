पूर्णिया महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने विभिन्न विधाओं में जीतीं ट्रॉफी

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया महिला महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. अनंत प्रसाद गुप्ता के कुशल नेतृत्व, मार्गदर्शन एवं प्रेरणादायी दिशा-निर्देशन में महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई दो की छात्राओं ने जिला स्कूल पूर्णिया में आयोजित नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत विषय पर जिला स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विभिन्न विधाओं में पुरस्कार प्राप्त कर महाविद्यालय का नाम गौरवान्वित किया है। प्रतियोगिता के विभिन्न वर्गों में महाविद्यालय की छात्राओं ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कीं। वाद-विवाद प्रतियोगिता में शालिनी सिंह ने द्वितीय स्थान, स्लैम पोएट्री में प्रिया कुमारी ने तृतीय स्थान तथा समूह नृत्य में रुचि कुमारी, पाखिजा, राजनंदनी, रिद्धिमा रानी एवं शालिनी कुमारी की टीम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

छात्राओं की इस उपलब्धि से महाविद्यालय में हर्ष का माहौल है। प्रतियोगिता में एनएसएस इकाई दो की ओर से पूनम कुमारी, पायल कुमारी, आतिफा परवीन, विभा, प्रिया, जया, अंजली, कीर्ति एवं दिशा ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में सहभागिता की और नशामुक्ति के संदेश को रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। इस उपलब्धि पर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. अनंत प्रसाद गुप्ता ने सभी विजेता एवं प्रतिभागी छात्राओं को बधाई देते हुए उनके प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि युवाओं की प्रतिभा, रचनात्मकता और सकारात्मक सोच सामाजिक परिवर्तन की मजबूत आधारशिला है। उन्होंने कहा कि छात्राओं की यह उपलब्धि महाविद्यालय के लिए गौरव का विषय है तथा उनकी सफलता अन्य छात्राओं को भी समाजहित एवं राष्ट्र निर्माण के कार्यों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करेगी। एनएसएस इकाई दो की कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ. रुचि गौड़ ने भी सभी विजेता एवं प्रतिभागी छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उत्साह, प्रतिभा एवं समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं छात्राओं में रचनात्मकता, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक जागरूकता तथा नशामुक्त समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।