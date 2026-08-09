पूर्णिया विश्वविद्यालय ने बीएड कॉलेजों को भेजा बीएड पार्ट वन और पार्ट 2 का टीआर

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया विश्वविद्यालय ने बीएड कॉलेजों को बीएड पार्ट वन और पार्ट 2 का टीआर भेज दिया है। वहीं एक सप्ताह में पूर्णिया विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के द्वारा बीएड का अंक पत्र भेजने की कवायद शुरु कर दी गई है। इसके निमित्त विश्वविद्यालय में मार्क्सशीट और प्रोविजनल सार्टिफिकेट का प्रिंटिंग का कार्य जल्द ही शुरू होने वाला है। वैसे पूर्णिया विश्वविद्यालय के अधीनस्थ सभी 10 बीएड कॉलेजों के छात्र-छात्राओं को परीक्षाफल घोषित होने के बाद से ही अंक पत्र जारी होने का इंतजार है। बीएड सत्र 2024-26 बीएड पार्ट टू 2026 और बीएड पार्ट वन 2026 सत्र 2025-27 के छात्र-छात्राएं जल्द अंकपत्र कॉलेज भेजने की भी मांग मुखर कर रहे हैं।

-बीएड सत्र 2024-26 बीएड पार्ट टू 2026 और बीएड सत्र 2025-27 के बीएड पार्ट वन 2026 का परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद पूर्णिया विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के द्वारा टीआर संबंधित महाविद्यालयों को भेजवाया जा रहा है। वहीं बीएड पार्ट टू 2026 उत्तीर्ण छात्र छात्राओं का अंक पत्र और प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रिंटिंग करने को लेकर कवायद शुरू कर दिया गया है। वहीं बीएड पार्ट वन 2026 उत्तीर्ण छात्र छात्राओं का अंकपत्र भी प्रिंटिंग परीक्षा विभाग के द्वारा किया जायेगा। बीएड सत्र 2024-26 बीएड पार्ट टू 2026 और बीएड पार्ट वन 2026 सत्र 2025-27 के कुल 2200 छात्र-छात्राओं का अंकपत्र एक सप्ताह के अंदर संबंधित महाविद्यालयों को भेजा जायेगा। इसके निमित्त परीक्षा विभाग में कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। वर्तमान में पूर्णिया विश्वविद्यालय के अधीनस्थ दस बीएड महाविद्यालयों में दो सेमी गवर्नमेंट बीएड महाविद्यालय में डीएस कॉलेज कटिहार और फारबिसगंज कॉलेज फारबिसगंज के साथ आठ गैर अंगीभूत कॉलेजों में टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज सिरसा कटihar, केएसटीटी कॉलेज कदवा कटिहार ,एसएम बीएड कॉलेज कटिहार ,स्वदेशी बीएड कॉलेज मरंगा पूर्णिया ,एमएफएए बीएड टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रामबाग पूर्णिया, मिल्लिया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज राधा नगर कसबा पूर्णिया ,मिल्लिया कनिज फातमा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रामबाग पूर्णिया एवं एसआरपी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज माधोपाड़ा पूर्णिया के बीएड पार्ट वन और टू के छात्र-छात्राओं को अंकपत्र का इंतजार हैं। परीक्षाफल जारी होने के बाद टीआर तो विश्वविद्यालय के द्वारा भेजा जा रहा है। मगर अंकपत्र व प्रोविजनल सार्टिकेट जल्द विश्वविद्यालय के द्वारा भेजने की उम्मीद अभी भी छात्र-छात्राओं को है। वैसे पूर्णिया विश्वविद्यालय के सहायक परीक्षा नियंत्रक डॉ. कुलभूषण मौर्या ने बताया कि बीएड पार्ट वन और टू का टीआर संबंधित बीएड महाविद्यालयों को भेजवाया जा रहा है। कई बीएड कॉलेज बीएड पार्ट वन और टू का टीआर ले चुके हैं। टीआर भेजवाने के बाद विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में बीएड पार्ट वन और टू का अंकपत्र प्रिंटिंग का कार्य शुरू होगा। बीएड पार्ट व और टू के कुल 2200 परीक्षार्थियों का अंकपत्र विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के द्वारा एक सप्ताह के अंदर भेज दिया जायेगा। इसके निमित्त परीक्षा विभाग में तैयारी हो रही है।