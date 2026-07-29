पूर्णिया : बीटेक फोर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित
पूर्णिया विश्वविद्यालय ने बीसीए ऑनर्स द्वितीय और तृतीय वर्ष, बीटेक तृतीय वर्ष विशेष परीक्षा और बीटेक चौथी वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित किए हैं। ये परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
पूर्णिया से धीरज की रिपोर्ट पूर्णिया। पूर्णिया विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के द्वारा बीसीए ऑनर्स टू और थर्ड 2026 , बीटेक तृतीय वर्ष विशेष परीक्षा और बीटेक फोर्थ विभिन्न सत्रों का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया के वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम अपलोड कर दिया गया है।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें