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पूर्णिया : बीटेक फोर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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पूर्णिया विश्वविद्यालय ने बीसीए ऑनर्स द्वितीय और तृतीय वर्ष, बीटेक तृतीय वर्ष विशेष परीक्षा और बीटेक चौथी वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित किए हैं। ये परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

पूर्णिया : बीटेक फोर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित

पूर्णिया से धीरज की रिपोर्ट पूर्णिया। पूर्णिया विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के द्वारा बीसीए ऑनर्स टू और थर्ड 2026 , बीटेक तृतीय वर्ष विशेष परीक्षा और बीटेक फोर्थ विभिन्न सत्रों का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया के वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम अपलोड कर दिया गया है।

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