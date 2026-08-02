नेवालाल चौक गोलीकांड: शूटरों को ट्रांजिट रिमांड पर लाया पूर्णिया
-हिन्दुस्तान फॉलोअप : पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। शहर के नेवालाल चौक पर पिछले गुरूवार को हुए गोलीकांड के शूटरों को पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर पूर्ण
पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। शहर के नेवालाल चौक पर पिछले गुरूवार को हुए गोलीकांड के शूटरों को पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर पूर्णिया ला रही है। गोलीकांड के खुलासे के लिए इन दोनों की गिरफ्तारी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपियों की पहचान राजदीप कुमार एवं देवा यादव के रूप में हुई है। राजदीप अररिया के भरगामा का निवासी बताया जा रहा है, जबकि देवा यादव बिहारीगंज का रहने वाला बताया जा रहा है। विभिन्न स्तरों से हुई छानबीन के बाद पुलिस को इस बात की भनक लगी थी कि दोनों आरोपी असम के गुवाहाटी में छिपे हुए हैं।
जिसके बाद गठित एसआईटी गुवाहाटी पहुंची और दोनों को कब्जे में ले लिया है। इनकी गिरफ्तारी से घटना की वास्तविक पृष्ठभूमि के साथ साजिशकर्ता को लेकर राजफाश की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। पूर्णिया में पुलिस के वरीय अधिकारी दोनों आरोपियों से पूछताछ करेंगे। इसके घटना को लेकर पुलिस की ओर से खुलासे की संभावना है।
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