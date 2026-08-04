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बारिश ने बदला मौसम का मिजाज, किसानों के चेहरे खिले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। सोमवार को दोपहर में हुई छह मिलीमीटर बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। पिछले कई दिनों से उमस और गर्मी से परेशान लोगों

बारिश ने बदला मौसम का मिजाज, किसानों के चेहरे खिले

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। सोमवार को दोपहर में हुई छह मिलीमीटर बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। पिछले कई दिनों से उमस और गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली, वहीं धान की फसल के लिए बारिश वरदान साबित हुई। हालांकि शहर के कई इलाकों में जलजमाव होने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद खेतों में पर्याप्त नमी आने से किसानों ने राहत की सांस ली। धान की रोपनी के बाद कई किसान फसल को बचाने के लिए पंपसेट से सिंचाई कर रहे थे। बारिश होने से सिंचाई की जरूरत कम हुई और फसल को भी फायदा मिलने की उम्मीद बढ़ गई।

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दूसरी ओर, शहर के कई गली-मोहल्लों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। स्कूल की छुट्टी के समय बारिश होने से बच्चों और अभिभावकों को काफी परेशानी हुई। जलजमाव के कारण बुजुर्गों और राहगीरों को भी आने-जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को जिले का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारिश के बाद दिनभर मौसम सुहाना बना रहा।

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