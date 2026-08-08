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पूर्णिया एयरपोर्ट से 843 यात्रियों का आवागमन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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पूर्णिया एयरपोर्ट से शनिवार को 10 विमानों का परिचालन हुआ, जिसमें 843 यात्रियों का आवागमन हुआ। 446 यात्रियों के साथ 5 विमानों का आगमन हुआ और 397 यात्रियों के साथ 5 विमानों का प्रस्थान हुआ। सभी फ्लाइट समय पर आई और गईं।

पूर्णिया एयरपोर्ट से 843 यात्रियों का आवागमन

पूर्णिया से धीरज कुमार झा की रिपोर्ट पूर्णिया एयरपोर्ट से शनिवार को 10 विमानों का परिचालन हुआ। इससे 843 यात्रियों का आवागमन हुआ। पांच विमानों का आगमन हुआ जिससे 446 यात्री पहुंचे। इसी तरह पांच विमानों का प्रस्थान हुआ। इससे 397 यात्री रवाना हुए। पूर्णिया एयरपोर्ट के डायरेक्टर डीपी गुप्ता ने बताया कि सभी फ्लाइट ससमय आयी और गयी। कुल 843 यात्रियों का आवागमन हुआ।

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