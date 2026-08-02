बिना स्पष्टीकरण पूछे ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने कर दी विभागीय कार्यवाही शुरू

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया विश्वविद्यालय की अनुशासनिक समिति ने न केवल प्रभारी परीक्षा नियंत्रक डॉ. एके पांडेय का डिमोशन के साथ तीन टेबलेटरों को निलंबित किया है, बल्कि अनुशासनिक समिति ने पूर्णिया विश्वविद्यालय के प्रथम परीक्षा नियंत्रक प्रो विनय कुमार सिंह के खिलाफ भी अनुशासनात्मक जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस दौरान सेवानिवृत पूर्व परीक्षा नियंत्रक प्रो. विनय कुमार सिंह के मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी है। अनुशासनिक समिति की निर्णय के आलोक में पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो विवकानंद सिंह निर्देश पर रजिस्ट्रार प्रो अखिलेश कुमार ने इस संदर्भ में पत्र जारी कर दिया है। इधर पूर्णिया विश्वविद्यालय प्रशासन ने विश्वविद्यालय के प्रथम पूर्व परीक्षा नियंत्रक प्रो विनय कुमार सिंह बिना स्पष्टीकरण पूछे ही गंभीर आरोपों के आरोपी बनाए जाने से विश्वविद्यालय प्रशासन की विभागीय कार्रवाई को लेकर सवाल उठा रहे हैं।

अनाधिकृत व्यक्तियों से परीक्षा विभाग का कार्य कराने का आरोप :

पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो विवेकानंद सिंह के निर्देश पर अनुशासनिक समिति के निर्णय के आलोक में जारी किए गए पत्र में सेवानिवृत परीक्षा नियंत्रक प्रो. विनय कुमार सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच की प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी दी गई है। जारी पत्र में विश्वविद्यालय प्रशासन ने आरोप लगाया है कि परीक्षा नियंत्रक के पद पर रहते हुए प्रो. विनय कुमार सिंह ने अनाधिकृत व्यक्तियों से परीक्षा विभाग का कार्य कराया, जो विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था एवं नियमों के विपरीत है। इसके अलावा उन पर अपने पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने विभागीय कार्रवाई से संबंधित पत्र में यह भी स्पष्ट किया है कि प्रो. विनय कुमार सिंह अपने कार्यकाल के दौरान परीक्षा विभाग का समुचित एवं प्रभावी संचालन करने में सफल नहीं रहे। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि परीक्षा विभाग के संचालन में गंभीर प्रशासनिक कमियां सामने आईं, जिनके कारण विभागीय कार्य प्रभावित हुए। इतना ही नहीं, विभागीय कार्रवाई लंबित रहने तक विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनके आवागमन पर भी प्रशासनिक शर्त लगा दी है। आदेश के अनुसार मुख्यालय अथवा शहर छोड़ने से पहले प्रो. विनय कुमार सिंह को सक्षम विश्वविद्यालय प्राधिकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ना विभागीय निर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी तथा जांच में प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम एवं सेवा नियमों के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, यह विभागीय कार्रवाई अभी जांच के चरण में है। अंतिम निर्णय जांच पूरी होने और संबंधित अधिकारी को अपना पक्ष रखने का अवसर देने के बाद ही लिया जाएगा। इसलिए जांच पूरी होने तक आरोपों को अंतिम रूप से सिद्ध नहीं माना जा सकता। वहीं पूर्णिया विश्वविद्यालय के पूर्व परीक्षा नियंत्रक विनय कुमार सिंह ने बताया कि पूर्णिया विश्वविद्यालय प्रशासन का जांच में पूरा सहयोग किया, मगर पूर्णिया विश्वविद्यालय प्रशासन ने बिना स्पष्टीकरण पूछे ही मेरे ऊपर विभागीय कार्रवाई करने को लेकर चिट्ठी भेज दिया है। प्रो. विनय कुमार सिंह ने बताया कि पूर्णिया विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग का कार्य पूर्व के कुलपति के आदेशानुसार ही करवाया गया है। दो टेबलेटर भी तत्कालीन कुलपति के आदेश से ही नियुक्त किए गए थे।