पूर्णिया: 5 से 11 अगस्त तक दो परीक्षा केन्द्रों पर दो पालियों में परीक्षा
पूर्णिया विश्वविद्यालय ने पीजी सेकेंड सेमेस्टर और बैकलॉग परीक्षार्थियों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। नियमित परीक्षार्थियों के लिए कार्ड समर्थ पोर्टल पर और बैकलॉग के लिए यूएमआईएस पोर्टल पर उपलब्ध है। परीक्षाएं 5 से 11 अगस्त तक आयोजित होंगी, जिसमें दो पालियों में परीक्षा होगी।
पूर्णिया से धीरज पूर्णिया। पीजी सेकेंड सेमेस्टर व बैकलॉग के परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड पूर्णिया विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है। पीजी सेकेंड सेमेस्टर रेगुलर के परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड समर्थ पोर्टल पर जारी किया गया है। जबकि बैकलॉग के परीक्षार्थी अपना एडमिट कार्ड यूएमआईएस पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। 5 से 11 अगस्त तक दो परीक्षा केन्द्रों पर दो पालियों में पीजी सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित की जायेगी। पूर्णिया कॉलेज परीक्षा केंद्र पर पूर्णिया महिला महाविद्यालय, डीएस कॉलेज कटिहार और मारवाड़ी कॉलेज किशनगंज के परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। जबकि पूर्णिया महिला महाविद्यालय परीक्षा केंद्र पर पूर्णिया कॉलेज, पीजी विभाग पूर्णिया यूनिवर्सिटी और अररिया कॉलेज के परीक्षार्थियों की परीक्षा होगी।
परीक्षा का आयोजन दो पालियों में किया जायेगा। प्रथम पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ग्रुप ए के विषयों की परीक्षा होगी जबकि द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक में ग्रुप बी में शामिल विषयों की परीक्षा आयोजित की जायेगी।
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