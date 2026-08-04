पूर्णिया विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने रजिस्ट्रार को सौंपा त्यागपत्र
पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। जांच रिपोर्ट के आधार पर अनुशासनिक समिति के द्वारा प्रभारी परीक्षा नियंत्रक के डिमोशन व तीन टेबलेटरों के निलंबन के
पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। जांच रिपोर्ट के आधार पर अनुशासनिक समिति के द्वारा प्रभारी परीक्षा नियंत्रक के डिमोशन व तीन टेबलेटरों के निलंबन के साथ एक सेवानिवृत परीक्षा नियंत्रक पर की गई विभागीय कार्रवाई के बाद पूर्णिया विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में खलबली मची हुई है। वहीं अब पूर्णिया विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रो अमरकांत सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। परीक्षा नियंत्रक ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रो अखिलेश कुमार को त्यागपत्र सौंपा है। वहीं रजिस्ट्रार ने परीक्षा नियंत्रक के त्यागपत्र की सूचना लोकभवन पटना दे दी है। लोकभवन के द्वारा ही परीक्षा नियंत्रक प्रो अमरकांत सिंह का त्यागपत्र स्वीकृत किया जायेगा। वहीं पूर्णिया विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रो अखिलेश कुमार ने बताया कि परीक्षा नियंत्रक ने अपने त्यागपत्र देने का कारण पारिवारिक समस्या बताया है। इधर पूर्णिया विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रथम परीक्षा नियंत्रक प्रो. विनय कुमार सिंह न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं मुख्यालय छोड़ने पर लगाई गई रोक के खिलाफ लोक के लिए भवन में इंसाफ गुहार लगायेंगें।
परीक्षा नियंत्रक की इस्तीफे का कारण
पूर्णिया विश्वविद्यालय के दूसरे नियमित परीक्षा नियंत्रक के रुप में प्रो. अमरकांत सिंह की नियुक्ति लोकभवन से की गई थी। परीक्षा नियंत्रक ने जनवरी माह में ही अपना पदभार ग्रहण किया था। प्रो. अमरकांत सिंह की नियुक्ति से परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और समयबद्धता आने की उम्मीद जताई जा रही थी। मगर वर्तमान में परीक्षा नियंत्रक प्रो. अमरकांत सिंह के त्यागपत्र से पूर्णिया विश्वविद्यालय में प्रशासनिक भूचाल मच गया है। विश्वविद्यालय में परीक्षाओं के संचालन, टेबुलेटरों के निलंबन और पूर्व पदाधिकारियों पर चल रही अनुशासनात्मक कार्रवाइयों के बीच मौजूदा परीक्षा नियंत्रक का इस्तीफा एक बड़ा झटका माना जा रहा है। लगातार हो रहे इन विवादों के कारण सत्रों के विलम्ब होने और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर छात्रों लगातार सवाल उठा रहे हैं। इधर परीक्षा विभाग की पुरानी अनियमितताओं और विभागीय मामलों को लेकर कड़ी कार्रवाई की है।
सेवानिवृत्त परीक्षा नियंत्रक ने लगाया साजिश का आरोप:
इसी कड़ी में सेवानिवृत्त हो चुके पूर्व परीक्षा नियंत्रक प्रो. विनय कुमार सिंह के खिलाफ भी विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है। विश्वविद्यालय के कार्रवाई के दायरे में आए प्रो. विनय कुमार सिंह के मुख्यालय छोड़ने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, जिससे पूर्णिया विश्वविद्यालय के प्रथम परीक्षा नियंत्रक सेवानिवृत्त प्रो. विनय कुमार सिंह और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच तकरार काफी बढ़ गई है। सेवानिवृत्त पूर्व परीक्षा नियंत्रक प्रो. विनय कुमार सिंह पर विश्वविद्यालय की अनुशासनिक समिति ने विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके बाद उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रो. सिंह का कहना है कि उनके खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एक सोची-समझी साजिश रची जा रही है। सेवानिवृत्त होने के बाद भी प्रशासनिक गतिरोध के बीच प्रो. विनय कुमार सिंह ने अब आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि वे न्याय की गुहार लगाने के लिए वे जल्द ही बिहार लोक भवन पटना जाएंगे और इसके साथ ही वे न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे。
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