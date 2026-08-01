पूर्णिया विश्वविद्यालय ने निलंबित पूर्व परीक्षा नियंत्रक का किया डिमोशन

-पूर्णिया विश्वविद्यालय की अनुशासनिक समिति की बैठक गुरुवार को कुलपति प्रो विवेकानंद सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पूर्व परीक्षा नियत्रक डॉ. एके पांडेय का निलंबन का मामला रखा गया,जिसके बाद अनुशासन समिति ने इस मुद्दे पर गहन विचार विमर्श के उपरांत निलंबित पूर्व प्रभारी परीक्षा नियंत्रक का पद से डिमोशन कर दिया है और तीन टेबुलेटरों को निलंबित कर दिया गया है। इस संदर्भ में कुलपति प्रो विवेकानंद सिंह के निर्देश पर कुलसचिव प्रो अखिलेश कुमार के द्वारा जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि पूर्व परीक्षा नियंत्रक के स्कैन किए गए हस्ताक्षर का उपयोग बिना किसी अधिकार के किया गया था, जो आरोप सिद्ध हो चुका है और पूर्व निलंबित परीक्षा नियंत्रक इसमें दोषी पाये गये हैं। एक ही छात्र को कई अंकपत्र जारी किया गया। जांच के दौरान विधिवत सत्यापित और अपचारी अधिकारी द्वारा स्वीकार किए गए उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड से यह स्थापित हुआ कि बिना किसी कानूनी औचित्य के एक ही छात्र को कई अंकपत्र जारी किए गए थे, जो आरोप सिद्ध हो गया और उसमें भी पूर्व परीक्षा नियंत्रक दोषी पाये गये हैं। पुनर्मूल्यांकन की आड़ में अंकों में मनमाना बदलाव किये गये। अपचारी अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों के बयानों द्वारा समर्थित दस्तावेजी साक्ष्यों ने स्थापित किया कि निर्धारित परीक्षा प्रक्रियाओं का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए पुनर्मूल्यांकन के बहाने अंकों में मनमाने ढंग से बदलाव किया गया, जो आरोप सिद्ध हुआ और पूर्व परीक्षा नियंत्रक डॉ. एके पांडेय इसमें भी दोषी पाये गये। धोखाधड़ीपूर्ण अग्रेषण पत्र और लापता परीक्षा रिकॉर्ड के जांच में यह तथ्य साबित हुआ कि परीक्षा परिणामों के सुधार से संबंधित कई अग्रेषण पत्र अपचारी अधिकारी के हस्ताक्षर के तहत जारी किए गए थे। यह भी पाया गया कि ऐसे कई अग्रेषण पत्र, पुनर्मूल्यांकन रिपोर्ट और संबंधित परीक्षा रिकॉर्ड आधिकारिक रिकॉर्ड से गायब थे, जो गंभीर प्रक्रियात्मक कमियों और अनियमितताओं को दर्शाते हैं। इस मामले में भी आरोप सिद्ध हो चुका है और उन्हें दोषी पाया गया है। चूंकि जांच रिपोर्ट दस्तावेजी साक्ष्यों और अपचारी अधिकारी की दलीलों सहित पूरे रिकॉर्ड के स्वतंत्र और निष्पक्ष मूल्यांकन के बाद अनुशासनात्मक प्राधिकारी संचालन अधिकारी के निष्कर्षों से सहमत हैं और मानते हैं कि प्रो. अजय कुमार पांडेय के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप सिद्ध होते हैं। अब इसलिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा , लागू परिनियमों , सेवा नियमों और अन्य सभी सक्षम प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रो. अजय कुमार पांडेय के खिलाफ सिद्ध कदाचार की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कुलपति ने दंड लगाते हुए निलंबन आदेश को वापस ले लिया है और पदोन्नति की वापसी और पदावनति की कार्रवाई की गई है। प्रो. अजय कुमार पांडेय को प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर दी गई पदोन्नति तत्काल प्रभाव से वापस ली गई है और उन्हें सहायक प्रोफेसर चयन श्रेणी के पद पर पदावनत किया गया है, जो केवल शिक्षण कार्यों का संपादन करेंगे। प्रशासनिक कार्यों पर स्थायी रोक लगाते हुए प्रो. पांडेय को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक विश्वविद्यालय या कॉलेज की किसी भी प्रशासनिक, परीक्षा संबंधी, पर्यवेक्षी या अन्य संस्थागत जिम्मेदारी को संभालने या सौंपे जाने से स्थायी रूप से वंचित कर दिया गया है। वे विशेष रूप से शिक्षण कार्य तक ही सीमित रहेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन के हित में और संस्थागत सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए प्रो. पांडेय को तत्काल प्रभाव से मारवाड़ी कॉलेज, किशनगंज में स्थानांतरित किया जाता है। वे स्थानांतरित कॉलेज में तुरंत ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करेंगे और बिना किसी देरी के योगदान की सभी औपचारिकताओं को पूरा करेंगे। निलंबन की अवधि के लिए, वे निर्वाह भत्ते के अलावा किसी अन्य वेतन को प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे, जो निलंबन अवधि के दौरान उन्हें पहले ही भुगतान किया जा चुका है। वे स्थानांतरित कॉलेज में योगदान की तिथि से सहायक प्रोफेसर चयन श्रेणी के रैंक में सभी स्वीकार्य भत्तों के साथ वेतन प्राप्त करना जारी रखेंगे। इधर पूर्णिया विश्वविद्यालय के पूर्व के तीन स्पेशल टेबुलेटर निलंबित किये गये हैं। विश्वविद्यालय की अनुशासनिक समिति ने पूर्व परीक्षा नियंत्रक के डिमोशन के साथ तीन टेबुलेटरों को भी निलंबित कर दिया है। इस संदर्भ में एमएल आर्य कॉलेज कसबा के सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान विभाग हीरा चंद मेहता के साथ पूर्णिया कॉलेज के रसायन शास्त्र विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर एकराम खान और पूर्णिया विश्वविद्यालय में पीजी फिलास्फी हेड शफीक अहदम दो अन्य टेबुलेटरों को भी निलंबित किया गया है।