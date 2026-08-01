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पूर्णिया विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं का मूलप्रमाण पत्र का इंतजार हुआ खत्म

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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-विश्वविद्यालय के ऑनलाइन पोर्टल पर दिये गये लिंक के माध्यम से छात्र कर सकते हैं आवेदन पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया विश्वविद्यालय से उत्ती

पूर्णिया विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं का मूलप्रमाण पत्र का इंतजार हुआ खत्म

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं का मूलप्रमाण पत्र का इंतजार अब खत्म हो गया है। विश्वविद्यालय के ऑनलाइन पोर्टल पर दिये गये लिंक के माध्यम से छात्र मूल प्रमाण पत्र लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय की ओर से यूजी,पीजी,बीएड,बीटेक,एमबीए,बीसीए,सीएनडी बीबीए,एलएलबी व पीएलडब्ल्यू के विभिन्न सत्रों का मूलप्रमाण जारी करने को लेकर 15 अगस्त तक अनिवार्य रूप से छात्रों को निर्देशित किया गया है कि वे अपना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें, ताकि उनके डिग्री प्रमाण-पत्रों का शीघ्र निर्माण, मुद्रण एवं वितरण सुनिश्चित किया जा सके。

आवेदन प्रक्रिया

-आवेदन जमा करने से पूर्व सभी प्रविष्टियों का छात्र कर लें सावधानी पूर्वक सत्यापन :

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संदेश और निर्देश

-पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो विवेकानंद सिंह के निर्देश पर परीक्षा नियंत्रक प्रो अमरकांत सिंह के द्वारा जारी नोटिस में सभी विद्यार्थियों को सूचित किया गया है कि यूजी,पीजी,बीएड,बीटेक,एमबीए,बीसीए,सीएनडी बीबीए,एलएलबी व पीएलडब्ल्यू पाठ्यक्रमों के वे छात्र-छात्राएं जिन्होंने अपनी परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है, किन्तु जिनका अंतिम मूल डिग्री प्रमाणपत्र अब तक पूर्णिया विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत नहीं किया गया है, वे अपने डिग्री प्रमाण-पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन करें। स्नातक सत्र 2018-21 से 2022-25,स्रातकोत्तर सत्र 2018-20 से 2023-25, बीएड सत्र 2018-20 से 2023-25, बीटेक सत्र 2018-22 से 2021-25, एमबीए सत्र 2018-20 से 2023-25, बीसीए सत्र 2018-21 से 2022-25, सीएनडी सत्र 2018-21 से 2022-25, बीबीए सत्र 2018-21 से 2022-25, एलएलबी सत्र 2018-23 से 2020-23 व 2020-25 और पीएलडब्ल्यू सत्र 2018-23 से 2019-24 तक के सभी पात्र छात्र-छात्राएं अपना अंतिम मूल डिग्री प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय के पोर्टल पर लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। पूर्णिया विश्वविद्यालय डिग्री प्रमाण-पत्र पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को कई बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। आवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरण सही एवं पूर्ण रूप से भरें। अपना नाम हिन्दी में उसी प्रकार अंकित करें, जैसा डिग्री प्रमाण-पत्र पर मुद्रित किया जाना है। दस्तावेजों की स्पष्ट स्कैन प्रति अपलोड करें। पंजीकरण कार्ड व सभी वर्ष या सेमेस्टर का अंक-पत्र का स्कैन प्रति अपलोड करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन जमा करने से पूर्व सभी प्रविष्टियों का सावधानी पूर्वक सत्यापन कर लें, क्योंकि आवेदन में उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधार पर ही डिग्री प्रमाण-पत्र तैयार एवं मुद्रित किया जाएगा। सभी पात्र छात्र-छात्राओं से अनुरोध है कि वे 15 अगस्त तक अनिवार्य रूप से अपना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें, ताकि उनके डिग्री प्रमाण-पत्रों का शीघ्र निर्माण, मुद्रण एवं वितरण सुनिश्चित किया जा सके। संबंधित सभी अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों से अनुरोध किया गया है कि वे इस सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार महाविद्यालय के सूचना-पट्ट, आधिकारिक वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, पूर्व छात्रसमूहों तथा अन्य उपलब्ध संचार माध्यमों के द्वारा करें, ताकि सभी छात्र-छात्राएं निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन कर सकें।

सामान्य प्रश्न

पूर्णिया विश्वविद्यालय के छात्र कब तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं?
छात्रों को 15 अगस्त तक अपना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
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