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कुलपति ने शिक्षकों को प्रत्येक दिन कुछ नया सीखने के लिए किया प्रेरित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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-पूर्णिया विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना की बैठक सह कार्यशाला आयोजित पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योज

कुलपति ने शिक्षकों को प्रत्येक दिन कुछ नया सीखने के लिए किया प्रेरित

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना की बैठक सह कार्यशाला का आयोजन पूर्णिया कॉलेज के महर्षि मेही सभागार में कुलपति प्रो. डॉ. विवेकानंद सिंह की अध्यक्षता में किया गया। बैठक सह कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रो. डॉ. विवेकानंद सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम पदाधिकारियों को समय प्रबंधन का गुण सीखने की महती आवश्यकता है। शिक्षकों को प्रत्येक दिन कुछ नया सीखने और करने की कोशिश करने के लिए प्रेरित किया गया। पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ.अखिलेश कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजना में सेवा की भावना समाहित है। राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम पदाधिकारियों को अपने अंदर समाज कल्याण की भावना का विकास करना चाहिए, जिससे वे स्वयंसेवकों के अंदर भी सामुदायिक सेवा की भावना विकसित होगा।

राष्ट्रीय सेवा योजना के क्षेत्रीय निदेशक विनय कुमार ने कहा कि शिक्षक हमेशा विद्यार्थियों के आदर्श के रूप में आते हैं,उनके लिए राजनीति शास्त्र से ज्यादा महत्वपूर्ण बातें शिक्षक की होती हैं। माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम पदाधिकारी तथा स्वयंसेवकों के पंजीकरण की भी बात की। और साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना के सफल संचालन एवं वित्तीय प्रबंधन की भी जानकारी दी। पूर्णिया विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम समन्वयक ने कहा कि इस बैठक में दिए गए प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यक्रम पदाधिकारियों को राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यों को संपादित करने में अवश्य मदद होगा। पूर्णिया कॉलेज की प्रधानाचार्या डॉ. सावित्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास का एक माध्यम है। कार्यक्रम पदाधिकारी को उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताया कि शैक्षणिक करियर के विकास में राष्ट्रीय सेवा योजना के महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए यदि आपको यह उत्तर देता है तो मिला है तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कीजिए। इस अवसर पर पूर्णिया विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम पदाधिकारियों के साथ अर्जुन प्रसाद यादव,धीरज तथा मनोज कुमार साह आदि उपस्थित रहे।

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