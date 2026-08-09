संविदा आधारित सहायक प्राध्यापकों के प्रमाण-पत्रों का सत्यापन पूर्ण
-08purn26-पूर्णिया विश्वविद्यालय में संविदा आधारित सहायक प्राध्यापकों के प्रमाण-पत्रों का सत्यापन करते समिति के सदस्य। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता
पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया विश्वविद्यालय द्वारा बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना से अनुशंसित संविदा आधारित सहायक प्राध्यापकों के प्रमाण-पत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। विश्वविद्यालय स्तर पर विषयवार गठित जांच समितियों द्वारा अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों की गहन जांच एवं सत्यापन किया गया। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना द्वारा पूर्णिया विश्वविद्यालय के लिए कुल 220 संविदा आधारित सहायक प्राध्यापकों की अनुशंसा भेजी गई थी। इसके आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया। सत्यापन प्रक्रिया में कुल 200 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जबकि 20 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। विषयवार सत्यापन में हिन्दी विषय में कुल 38 अभ्यार्थियों में 35 अभ्यार्थी उपस्थित रहे।
जबकि 3 अभ्यार्थी अनुपस्थित रहा। अर्थशास्त्र विषय में अर्थशास्त्र विषय में 39 में 36 अभ्यार्थी उपस्थित रहे। जबकि 3 अभ्यार्थी अनुपस्थित रहा। राजनीति शास्त्र विषय में कुल 38 अभ्यार्थियों में 34 अभ्यार्थी उपस्थित रहे। वहीं 4 अभ्यार्थी अनुपस्थित रहा। इतिहास विषय के कुल 38 अभ्यार्थियों में 35 अभ्यार्थी उपस्थित रहे। वहीं 3 अभ्यार्थी अनुपस्थित रहा। समाजशास्त्र विषय में कुल 33 अभ्यार्थियों में 29 अभ्यार्थी उपस्थित रहे। जबकि 4 अभ्यार्थी अनुपस्थित रहे। अंग्रेजी विषय के कुल 34 अभ्यार्थियों में 31 अभ्यार्थी उपस्थित रहे। वहीं 3 अभ्यार्थी अनुपस्थित रहे। सभी छह विषयों में कुल 220 अभ्यार्थियों में 200 अभ्यार्थी अंतिम दिन 8 अगस्त तक सत्यापन की प्रक्रिया में शामिल हुए। वहीं 20 अभ्यार्थी अनुपस्थित रहे। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार सत्यापन प्रक्रिया में संबंधित अभ्यर्थियों के प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों एवं अभिलेखों की विषयवार जांच की गई। यह पूरी प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा गठित जांच समितियों के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया एवं पारदर्शिता के साथ संपन्न की गई। विश्वविद्यालय की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि संविदा आधारित सहायक प्राध्यापकों का पदस्थापन केंद्रीकृत प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है।
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