वास्तविक जिम्मेदार को बचाने का लगाया आरोप

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया विश्वविद्यालय बनाओ संघर्ष समिति ने पूर्णिया विश्वविद्यालय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि परीक्षा विभाग में कथित अनियमितताओं की आड़ में वास्तविक जिम्मेदार लोगों को बचाने तथा कुछ चुनिंदा कर्मियों को निशाना बनाने का प्रयास किया जा रहा है। समिति ने पूरे मामले की किसी स्वतंत्र एजेंसी अथवा उच्चस्तरीय समिति से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। पूर्णिया विश्वविद्यालय बनाओ संघर्ष समिति के संस्थापक एवं राजद के जिला प्रवक्ता डॉ. आलोक राज ने कहा है कि यदि परीक्षा विभाग में किसी भी प्रकार की अनियमितता हुई है तो दोषी चाहे किसी भी पद, प्रभाव या राजनीतिक पृष्ठभूमि का हो, उसके विरुद्ध समान रूप से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।

लेकिन उनका आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने केवल तीन टैबुलेटरों पर कार्रवाई कर मामले को सीमित करने का प्रयास किया है, जबकि समान प्रकृति के कार्य से जुड़े अन्य व्यक्तियों की भूमिका की समुचित जांच नहीं की गई। उनके अनुसार, यदि समान परिस्थितियों में अन्य संबंधित व्यक्तियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती और केवल अल्पसंख्यक समुदाय के कर्मियों को कठघरे में खड़ा किया जाता है तो इससे कार्रवाई की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। उन्होंने मांग की कि यह भी जांच का विषय बनाया जाए कि कहीं अल्पसंख्यक समुदाय के कर्मचारियों को कथित रूप से बलि का बकरा बनाकर वास्तविक जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा। इतिहास गवाह है कि पक्षपातपूर्ण निर्णय किसी भी व्यवस्था की विश्वसनीयता को कमजोर कर देते हैं। उन्होंने कुलपति डॉ. विवेकानंद सिंह से आग्रह किया कि पूरे मामले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कानून और नियम सभी पर समान रूप से लागू हों। यदि विश्वविद्यालय प्रशासन चयनात्मक कार्रवाई की नीति पर चलता रहा, तो वे इस पूरे प्रकरण से जुड़े उपलब्ध दस्तावेजों और तथ्यों को सार्वजनिक मंच पर लाएंगे।