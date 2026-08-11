पैट 2024 और पैट 2025 के आवेदन शुल्क वापसी के लिए 17 अगस्त तक अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पैट 2024 और पैट 2025 को पूर्णिया विश्वविद्यालय के द्वारा निरस्त कर दिया गया है और 25 वीं विद्वत परिषद की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में पूर्णिया विश्वविद्यालय के द्वारा पैट 2024 और पैट 2025 के अभ्याथियों का आवेदन शुल्क वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पैट 2024 और पैट 2025 के आवेदन शुल्क वापसी के लिए 17 अगस्त तक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क वापसी के लिए पूर्णिया विश्वविद्यालय ने गूगल फॉर्म जारी किया है। गूगल फॉर्म पर गलत जानकारी अंकित करने पर नहीं वापस पैट आवेदन शुल्क की राशि नहीं मिलेगी। इस संदर्भ में पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो विवेकानंद सिंह के निर्देश पर कुलसचिव प्रो अखिलेश कुमार ने नोटिस जारी कर दिया है。

ऑनलाइन आवेदन के बाद भी नहीं हुआ एंट्रेस एग्जाम :

-पैट 2024 का आवेदन पैट 2023 के साथ ही पूर्णिया विश्वविद्यालय के द्वारा लिया गया था, किंतु लगभग डेढ़ वर्ष से अधिक का समय गुजर जाने के बाद भी परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी, जिससे विश्वविद्यालय की कार्यशैली को लेकर अभ्यार्थियों में नाराजगी है। विश्वविद्यालय के द्वारा निरस्त किये जाने के बाद भी पैट 2024 व पैट 2025 के आयोजन के निमित्त मांगें छात्र संगठनों के द्वारा उठाई जा रही है। छात्र संगठनों का कहना है कि प्रारंभिक चरण में पैट 2024 के लिए 189 सीटों पर आवेदन लिया गया था, लेकिन परीक्षा आयोजित नहीं की गई। छात्रों के लगातार आंदोलन और ज्ञापन के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने पुनः आवेदन प्रक्रिया शुरू की, जिसमें सीटों की संख्या घटाकर मात्र 38 कर दी गई। बाद में छात्रों के विरोध के पश्चात सीटों की संख्या बढ़ाकर 104 की गई, फिर भी अब तक परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी है। इससे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इधर पूर्णिया विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में आयोजित 25 वीं विद्वत परिषद की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में पीएचडी एडमिशन टेस्ट शैक्षणिक सत्र 2024 एवं 2025 के अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क की वापसी के संबंध में सूचना जारी कर दिया गया है। कुलपति प्रो विवेकानंद सिंह के निर्देश पर जारी नोटिस में उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल सह कुलाधिपति बिहार के अपर मुख्य सचिव बिहार के निर्देश तथा विश्वविद्यालय अधिसूचना के आलोक में पूर्णिया विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024 एवं 2025 हेतु पीएचडी एडमिशन टेस्ट के माध्यम से नामांकन के लिए पूर्व में जारी अधिसूचना निरस्त की जा चुकी है। शैक्षणिक सत्र 2024 एवं 2025 के पैट हेतु आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया गया है कि उनके द्वारा जमा किए गए आवेदन शुल्क की वापसी की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस संबंध में सभी संबंधित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया गया है कि वे विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए गुगल फॉर्म के माध्यम से निर्धारित अवधि में आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड करते हुए अपनी सभी आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराएंगे। सभी अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि गुगल फॉर्म में अंकित समस्त सूचनाएं सही एवं पूर्ण है। अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण अथवा असत्य जानकारी के आधार पर आवेदन शुल्क वापसी का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा इसके लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। गुगल फॉर्म भरने की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय के द्वारा 17 अगस्त तक निर्धारित की है।