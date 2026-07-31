पूर्णिया: 3 से 6 अगस्त तक होगी प्रायोगिक विषयों की परीक्षा
पूर्णिया विश्वविद्यालय ने स्नातक द्वितीय और तृतीय खंड की प्रायोगिक विषयों की परीक्षा 3 से 6 अगस्त तक आयोजित करने की तिथि तय कर दी है। इस परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय ने नौ परीक्षा केन्द्र बनाये हैं।
पूर्णिया। सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा के बाद 3 से 6 अगस्त तक स्नातक द्वितीय और तृतीय खंड की प्रायोगिक विषयों की परीक्षा आयोजित की जायेगी। इसके निमित्त पूर्णिया विश्वविद्यालय ने स्नातक द्वितीय व तृतीय खंड की प्रायोगिक परीक्षा के लिए तिथि घोषित कर दिया है। प्रायोगिक परीक्षा को लेकर विश्वविद्यालय के द्वारा नौ परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं।
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