Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

चतुर्थ मेरिट लिस्ट में शामिल 10500 अभ्यर्थियों में 3174 अभ्यर्थी का हुआ नामांकन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
Follow us on Google News
share

-कॉलेज में स्नातक के रिक्त बचे सीटों पर दूसरे दिन भी स्नातक सत्र 2026-30 में लिया गया नामांकन पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया विश्वविद्याल

चतुर्थ मेरिट लिस्ट में शामिल 10500 अभ्यर्थियों में 3174 अभ्यर्थी का हुआ नामांकन

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया विश्वविद्यालय के अधीनस्थ कॉलेज में स्नातक की रिक्त सीटों पर नामांकन के लिए विश्वविद्यालय के द्वारा जारी की गई चतुर्थ मेरिट लिस्ट के आधार पर कुल 10500 अभ्यर्थियों का नामांकन निर्धारित अंतिम तिथि 31 जुलाई तक लिया जाना है। इसमें से 3174 अभ्यर्थियों का एडमिशन निर्धारित तिथि के दूसरे दिन बुधवार तक हो गया है। 28 जुलाई से चल रहे चौथी मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन की प्रक्रिया 31 जुलाई के बाद समाप्त हो जाएगी। इसके बाद चौथी मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन के लिए तिथि का विस्तार नहीं किया जाएगा। पूर्णिया विश्वविद्यालय ने इस संदर्भ में पूर्व में ही दिशा निर्देश जारी कर दिया है。

31 जुलाई के बाद नहीं बढ़ाई जाएगी मेरिट लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों के नामांकन के लिए तिथि :

-पूर्णिया विश्वविद्यालय के द्वारा प्रथम मेरिट लिस्ट के आधार पर 25844, सेकेंड मेरिट लिस्ट के आधार 2114 और थर्ड मेरिट लिस्ट के आधार पर कुल 1504 अभ्यार्थी का स्नातक में एडमिशन लिया गया है और नामांकित छात्र-छात्राओं की कक्षाएं भी शुरू हो चुकी है। इस बीच चतुर्थ मेरिट के आधार पर नामांकन के लिए नये ऑनलाइन आवेदन के साथ त्रुटिपूर्ण आवेदन में सुधार और कॉलेज व विषय परिवर्तन के लिए एडिट ऑप्शन का मौका अभ्यर्थियों को दिया गया था। इस दौरान पूर्णिया विश्वविद्यालय को कुल 10022 ऑनलाइन आवेदन स्नातक में नामांकन के लिए प्राप्त हुए। निर्धारित तिथि समाप्त होने के बाद विश्वविद्यालय के द्वारा चतुर्थ मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। पूर्णिया विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉन्स्टिट्यूेंट और एफिलिएटेड कॉलेजों में आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स फैकल्टी में सेशन 2026-2030 पहला सेमेस्टर के लिए चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत चार साल के अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम में चौथी मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन की तारीख 28 से 31 जुलाई तक निर्धारित की गई है। नामांकन को लेकर पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विवेकानंद सिंह के निर्देश पर डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। जारी दिशा निर्देश में चौथी मेरिट लिस्ट में चुने गए सभी कैंडिडेट्स को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अलॉट किए गए कॉलेजों में सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स के साथ रिपोर्ट करें और 31 जुलाई तक अपना एडमिशन पूरा करें। किसी भी स्थिति में एडमिशन की समय-सीमा 31 जुलाई शनिवार के बाद नहीं बढ़ाई जाएगी।किसी भी स्थिति में लोक भवन, पटना द्वारा तय की गई फीस से ज़्यादा फीस नहीं ली जानी चाहिए। एडमिशन के समय एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स और सभी कैटेगरी की छात्राओं से कोई फीस नहीं ली जाएगी। लोक भवन पटना के निर्देशानुसार पहले सेमेस्टर के लिए एडमिशन फीस 2,255 रुपए प्रति छात्र है। इसके अलावा, प्रैक्टिकल विषयों में साइंस, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, होम साइंस व म्यूजिक में एडमिशन लेने वाले कैंडिडेट्स को लैब फीस के तौर पर 600 रुपए की अतिरिक्त फीस देनी होगी।ओरिजिनल एकेडमिक सर्टिफिकेट के फिजिकल वेरिफिकेशन और ओरिजिनल एसएलसी व टीसी जमा किए बिना एडमिशन नहीं दिया जाएगा। एडमिशन के समय आवेदक की फिजिकल उपस्थिति अनिवार्य है।लोक भवन, पटना के निर्देशों का पालन करते हुए, चौथी मेरिट लिस्ट के तहत एडमिशन की प्रक्रिया सभी कैंडिडेट्स को मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी में मानकर पूरी की गई है।एडमिशन प्रक्रिया के साथ-साथ रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी की जाएगी। इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे एडमिशन के समय अपना ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट साथ लाएं और एडमिशन के साथ ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी पूरी कर लें। इधर पूर्णिया विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल के नोडल पदाधिकारी डॉ सुमन सागर ने बताया कि चौथी मेरिट लिस्ट के आधार पर स्नातक में नामांकन 31 जुलाई तक कॉलेज में लिया जाएगा। 28 जुलाई से शुरू हुई नामांकन की प्रक्रिया में दूसरे दिन 29 जुलाई तक कुल 3174 छात्राओं का एडमिशन लिया जा चुका है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Merit List Purnia News Purnia Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।