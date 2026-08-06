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पूर्णिया विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में नियुक्त टेबुलेटर के कार्यो की जांच की मांग

By Hindustan | Bureau
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पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा जिन टेबुलेटरों को टेबुलेशन के कार्य के लि

पूर्णिया विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में नियुक्त टेबुलेटर के कार्यो की जांच की मांग

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा जिन टेबुलेटरों को टेबुलेशन के कार्य के लिए परीक्षा विभाग में नियुक्त किया गया है, उनमें से कई की लापरवाही सामने आ रही है। छात्र नेता सौरभ कुमार ने कहा है कि पूर्णिया विश्वविद्यालय प्रशासन और पूर्णिया विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग शीघ्र ही सीबीसीएस स्नातक प्रथम सेमेस्टर दिसंबर 2025 सत्र 2025-29, स्नातक थर्ड सेमेस्टर सत्र 2024-28 और स्नातक फिफ्थ सेमेस्टर दिसंबर 2025 सत्र 2023-27 परीक्षा परिणाम घोषित करना चाहता है लेकिन पूर्णिया विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में कई टैबुलेटर कार्य करने में लापरवाही बरत रहे हैं। यदि पूर्णिया विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के सीसीटीवी कैमरे की जांच होगी तो उनमें कई टेबुलेटर जांच के घेरे में आ जायेंगे।

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कई टेबुलेटर फोन कॉल पर व्यस्त रहते हैं और टेबुलेशन का कार्य मनमानी तरीके से करते हैं। छात्र नेता ने कहा कि कार्य के समय में टेबुलेटर कॉल फोन पर बातचीत घंटे तक करते रहते हैं, जो परीक्षा विभाग के सीसीटीवी कैमरे में हैं। उन्होने पूर्णिया विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की है कि लापरवाह टेबुलेटर पर कार्रवाई की जाये।

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