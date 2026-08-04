महापौर ने सुल्तानगंज से उठाया गंगाजल, देवघर-बासुकीनाथ के लिए कांवर यात्रा शुरू
पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पवित्र श्रावण मास की प्रथम सोमवारी के पावन अवसर पर पूर्णिया की महापौर विभा कुमारी एवं जितेंद्र यादव ने सुल्तानगंज स्
पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पवित्र श्रावण मास की प्रथम सोमवारी के पावन अवसर पर पूर्णिया की महापौर विभा कुमारी एवं जितेंद्र यादव ने सुल्तानगंज स्थित उत्तरवाहिनी मां गंगा से पवित्र गंगाजल उठाकर बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर एवं बासुकीनाथ के लिए पैदल कांवर यात्रा आरम्भ किया। इस दौरान उन्होंने भगवान भोलेनाथ से पूर्णिया नगर निगम परिवार सहित समस्त जिलेवासियों के सुख, शांति, समृद्धि और निरंतर विकास की कामना की। यात्रा प्रारंभ करते हुए महापौर विभा कुमारी ने कहा कि श्रावणी कांवर यात्रा केवल आस्था का पर्व नहीं, बल्कि सेवा, अनुशासन, त्याग और सामाजिक सद्भाव का भी संदेश देती है। उन्होंने कहा कि बाबा बैद्यनाथ एवं बाबा बासुकीनाथ से कामना है की पूर्णिया नगर निगम निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़े तथा सभी नागरिकों के जीवन में सुख, शांति और खुशहाली बनी रहे।
उन्होंने सभी शिवभक्तों से यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखने, पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखने, प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करने और सुरक्षित यात्रा करने की अपील की। वहीं जितेंद्र यादव ने कहा कि श्रावणी कांवर यात्रा भारतीय संस्कृति, आस्था और सामाजिक एकता का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने देवघर जाने वाले सभी कांवड़ियों (खासकर कोसी सीमांचल) से अपनी पवित्र कांवड़ यात्रा के दौरान निःशुल्क पूर्णिया सेवा शिविर में पधारने की अपील किया। महापौर के साथ कांवड़ यात्रा में वार्ड पार्षद ममता सिंह, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि ललनेश सिंह, मनोज साह, पूर्व वार्ड पार्षद राजीव कुमार उर्फ पप्पू पासवान, नीतू दास, रीमा दास, मुरारी झा, दिलिप चौधरी सहित दर्जनों लोग शामिल हैं।
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