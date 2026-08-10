पूर्णिया : पूर्णिया में ढाई लाख से अधिक लोगों को मिली पेंशन
पूर्णिया जिला में 250000 पेंशनधारियों को 32 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में हस्तांतरित की गई। लाभुकों ने बताया कि पहले उन्हें ₹400 पेंशन मिलती थी, अब ₹1100 मिलने से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में सुधार हुआ है।
पूर्णिया से धीरज कुमार की रिपोर्ट पूर्णिया। पूर्णिया जिला में 250000 पेंशनधारियों को 32 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में हस्तांतरित की गई । इस मौके पर लाभुकों ने कहा कि पहले ₹400 पेंशन मिलती थी अब 1100 मिलने से रोजमर्रा की जिंदगी आसान हुई है।
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