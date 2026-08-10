Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पूर्णिया : पूर्णिया में ढाई लाख से अधिक लोगों को मिली पेंशन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

पूर्णिया जिला में 250000 पेंशनधारियों को 32 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में हस्तांतरित की गई। लाभुकों ने बताया कि पहले उन्हें ₹400 पेंशन मिलती थी, अब ₹1100 मिलने से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में सुधार हुआ है।

पूर्णिया : पूर्णिया में ढाई लाख से अधिक लोगों को मिली पेंशन

पूर्णिया से धीरज कुमार की रिपोर्ट पूर्णिया। पूर्णिया जिला में 250000 पेंशनधारियों को 32 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में हस्तांतरित की गई । इस मौके पर लाभुकों ने कहा कि पहले ₹400 पेंशन मिलती थी अब 1100 मिलने से रोजमर्रा की जिंदगी आसान हुई है।

ये भी पढ़ें:सम्राट चौधरी ने एक करोड़ लोगों को खाते में भेजा सामाजिक सुरक्षा पेंशन, अफसरों को एक आदेश भी
ये भी पढ़ें:पूर्णिया: डीबीटी के माध्यम से पेंशनधारियों को मिले 32 करोड़ 70 लाख
ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: लखीसराय: सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 1.05 लाख लाभुकों के खाते में पहुंची 12 करोड़ की राशि, डीएम ने साइबर ठगी
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pensioners Bhagalpur Latest News Bhagalpur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।