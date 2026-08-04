पुरी रथ यात्रा के पहिए राष्ट्रपति भवन में लगाए जाएंगे
भुवनेश्वर के एसजेटीए के मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी ने बताया कि पुरी की रथयात्रा के तीनों रथों के पहिए राष्ट्रपति भवन में लगाए जाएंगे। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से इस प्रस्ताव के लिए मुलाकात की, जो स्वीकार किया गया। यह ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करेगा।
भुवनेश्वर, एजेंसी। पुरी की रथयात्रा में इस्तेमाल होने वाले तीनों रथों के पहियों को राष्ट्रपति भवन में लगाया जाएगा। यह जानकारी श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) के मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी ने दी। उन्होंने बताया कि भुवनेश्वर स्थित लोक भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात कर उनके समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया। इस पर राष्ट्रपति सहमत हो गईं। यह सभी के लिए गर्व की बात है। इससे ओडिशा की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत और समृद्ध होगी। उन्होंने बताया कि गवान जगन्नाथ के नंदीघोष, भगवान बलभद्र के तालध्वज और देवी सुभद्रा के दर्पदलन रथों के पहियों को जल्द ही नई दिल्ली भेजा जाएगा।
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