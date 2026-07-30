सावन में बदल गया लोगों का आहार, मांसाहारी भोजन बंद, साग-पात से भी परहेज
फोटो है- रांची,संवाददाता। सावन का पवित्र महीना शुरू होते ही भक्त भगवान शिव की
फोटो है- रांची,संवाददाता।
सावन का पवित्र महीना शुरू होते ही भक्त भगवान शिव की आस्था में डूब जाते है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस पूरे माह श्रद्धालु सात्विक और शुद्ध भोजन ग्रहण करते है। यह पूरा माह भगवान शिव को समर्पित होता है,जिसमें श्रद्धालु अपनी ओर से पूरी शुद्धता को अपनाते है। लोक आस्था के अनुसार बारिश का होना शुद्धता का प्रतीक माना गया है। जल से पूरी धरती शुद्ध हो जाती है। साथ ही इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी रिम्स की डायटीशियन मीनाक्षी ने बताया की बरसात के दौरान मौसम अनुकूल होने की वजह से छोटे -छोटे बैक्टीरिया आसानी से जन्म लेते है। मांसहारी सामग्रियां जहां पर काटी जाती है,उन स्थानों पर साफ-सफाई की स्थिति बेहद ही दयनीय होती है। इन स्थानों पर इस प्रकार के अनुकूल वातवरण में छोटे-छोटे साल्मोनेला नामक जीवाणु आसानी से जन्म लेते है। जिसे टाइफाइड और जॉनडिस जैसी बीमारियां होने की संभावना होती है। इसलिए सावन के मौसम में इस प्रकार की चीजों को खाने से परहेज और बचना चाहिए।
स्वच्छता का ध्यान रखना आवश्यक
खेतों में बरसात के पानी जमने की भी वजह से जलजमाव के कारण कई प्रकार के सूक्ष्म बैक्टीरिया आसानी से साग के पत्तों पर मौजूद होते है। पत्तों की साफ-सफाई कर पाना थोड़ा कठीन होता है। जिसकारण कई लोग सावन के महीने में साग खाने से परहेज करते है। साथ ही पाचन तंत्र भी इस दौरान मजबूत नहीं होने के कारण भी लोग शुद्धता अपनाने के साथ प्याज , लहसुन और बाहर के खानों से भी दूरी बनाते है।
साफ-सफाई पर जोर दें
माह में शुद्धता के साथ साफ-सफाई का ध्यान रखना चाहिए। घर में बने हुए कम तेल,मसाले और गर्म खाने का ही सेवन करना चाहिए। किसी भी खाद्य साम्रगियों का सेवन करने से पहले साफ-सफाई के साथ नियमित रूप से हाथ धोना चाहिए। साथ ही आपने आसपास भी कूड़े-कचरों और जलजमाव वाले क्षेत्रों की सफाई करें। वहीं,नियमित रूप से केरोसिन तेल और ब्लीचिंग पाउडर का भी छिड़काव करना चाहिए।
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