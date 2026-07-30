Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सावन में बदल गया लोगों का आहार, मांसाहारी भोजन बंद, साग-पात से भी परहेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

फोटो है- रांची,संवाददाता। सावन का पवित्र महीना शुरू होते ही भक्त भगवान शिव की

सावन में बदल गया लोगों का आहार, मांसाहारी भोजन बंद, साग-पात से भी परहेज

फोटो है- रांची,संवाददाता।

ये भी पढ़ें:शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना सही है या गलत? जानिए क्या कहते हैं शास्त्र

सावन का पवित्र महीना शुरू होते ही भक्त भगवान शिव की आस्था में डूब जाते है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस पूरे माह श्रद्धालु सात्विक और शुद्ध भोजन ग्रहण करते है। यह पूरा माह भगवान शिव को समर्पित होता है,जिसमें श्रद्धालु अपनी ओर से पूरी शुद्धता को अपनाते है। लोक आस्था के अनुसार बारिश का होना शुद्धता का प्रतीक माना गया है। जल से पूरी धरती शुद्ध हो जाती है। साथ ही इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी रिम्स की डायटीशियन मीनाक्षी ने बताया की बरसात के दौरान मौसम अनुकूल होने की वजह से छोटे -छोटे बैक्टीरिया आसानी से जन्म लेते है। मांसहारी सामग्रियां जहां पर काटी जाती है,उन स्थानों पर साफ-सफाई की स्थिति बेहद ही दयनीय होती है। इन स्थानों पर इस प्रकार के अनुकूल वातवरण में छोटे-छोटे साल्मोनेला नामक जीवाणु आसानी से जन्म लेते है। जिसे टाइफाइड और जॉनडिस जैसी बीमारियां होने की संभावना होती है। इसलिए सावन के मौसम में इस प्रकार की चीजों को खाने से परहेज और बचना चाहिए।

स्वच्छता का ध्यान रखना आवश्यक

खेतों में बरसात के पानी जमने की भी वजह से जलजमाव के कारण कई प्रकार के सूक्ष्म बैक्टीरिया आसानी से साग के पत्तों पर मौजूद होते है। पत्तों की साफ-सफाई कर पाना थोड़ा कठीन होता है। जिसकारण कई लोग सावन के महीने में साग खाने से परहेज करते है। साथ ही पाचन तंत्र भी इस दौरान मजबूत नहीं होने के कारण भी लोग शुद्धता अपनाने के साथ प्याज , लहसुन और बाहर के खानों से भी दूरी बनाते है।

साफ-सफाई पर जोर दें

माह में शुद्धता के साथ साफ-सफाई का ध्यान रखना चाहिए। घर में बने हुए कम तेल,मसाले और गर्म खाने का ही सेवन करना चाहिए। किसी भी खाद्य साम्रगियों का सेवन करने से पहले साफ-सफाई के साथ नियमित रूप से हाथ धोना चाहिए। साथ ही आपने आसपास भी कूड़े-कचरों और जलजमाव वाले क्षेत्रों की सफाई करें। वहीं,नियमित रूप से केरोसिन तेल और ब्लीचिंग पाउडर का भी छिड़काव करना चाहिए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सावन में भक्त किस प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं?
इस पूरे माह श्रद्धालु सात्विक और शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ranchi News Ranchi Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।