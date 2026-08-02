पूर्णिया: बच्चे खेल-खेल में सीख रहे आपदा आने पर कैसे करें सुरक्षा
पूर्णिया में बच्चों को आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूक करने के लिए पपेट शो का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे वज्रपात और भूकंप से बचाव के उपाय सिखाए गए। यह पहल बच्चों के माध्यम से आपदा से बचाव का संदेश समाज तक पहुँचाने के उद्देश्य से की गई।
पूर्णिया से धीरज रोचक माध्यम से शिक्षा, बच्चे खेल-खेल में सीख रहे आपदा आने पर कैसे करें सुरक्षा। पूर्णिया जिला में पारंपरिक पपेट शो (कठपुतली कला) का उपयोग कर बच्चों का मनोरंजन करने के साथ-साथ उन्हें आपदा से सुरक्षित रहने के व्यावहारिक गुण सिखाए जा रहे हैं। पूर्णिया के किलकारी बाल भवन में पपेट शो के माध्यम से बच्चों को प्राकृतिक आपदाओं, विशेषकर वज्रपात (आकाशीय बिजली) और भूकंप से बचाव के उपायों की अत्यंत रोचक एवं ज्ञानवर्धक जानकारी दी गई। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वावधान में रविवार को पूर्णिया स्थित किलकारी बाल भवन में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार के निर्देश के आलोक में जिला अंतर्गत आम नागरिकों और स्कूली बच्चों को आपदा प्रबंधन के प्रति संवेदनशील एवं जागरूक बनाने के उद्देश्य से विभिन्न स्थलों पर यह विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आपदा से बचाव का सबसे प्रभावी माध्यम सतर्कता और पूर्व तैयारी है। बच्चों के माध्यम से आपदा प्रबंधन का यह संदेश पूरे समाज तक आसानी से पहुँचता है। कार्यक्रम में किलकारी बाल भवन के बच्चों,शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बच्चों ने कठपुतली के माध्यम से दी गई जानकारियों को समझा और आपदा के समय धैर्य व सत
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