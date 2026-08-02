कठपुतली शो से बच्चों को सिखाए आपदा से बचाव के गुर
पूर्णिया, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बच्चों को प्राकृतिक आपदाओं के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से रविवार को किलकारी बाल भवन पूर्णिया में कठपुतली (पपे
पूर्णिया, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बच्चों को प्राकृतिक आपदाओं के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से रविवार को किलकारी बाल भवन पूर्णिया में कठपुतली (पपेट) शो के माध्यम से विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (बीएसडीएमए) के तत्वावधान में जिला प्रशासन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों को वज्रपात और भूकंप जैसी आपदाओं के दौरान सुरक्षित रहने के व्यावहारिक उपाय बताए गए। जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार के निर्देश पर जिले में आम नागरिकों और स्कूली बच्चों को आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूक बनाने के लिए विभिन्न स्थानों पर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में किलकारी बाल भवन में बच्चों को मनोरंजक ढंग से महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं。
कार्यक्रम में जानकारी
.....ड्रॉप, कवर एंड होल्ड ऑन के नियम का पालन:
कार्यक्रम के दौरान कठपुतली शो के माध्यम से बच्चों को बताया गया कि भूकंप आने पर घबराने के बजाय 'झुको, ढको और पकड़ो' (ड्रॉप, कवर एंड होल्ड ऑन) के नियम का पालन करें। साथ ही सुरक्षित स्थान पर जाने और अफवाहों से बचने की भी सलाह दी गई। वज्रपात से बचाव के संबंध में बच्चों को बताया गया कि बिजली चमकने और गरजने के दौरान खुले मैदान, जलाशय और ऊंचे पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें। ऐसे समय में पक्के भवन में शरण लें तथा बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग से भी परहेज करें। कार्यक्रम में प्रशिक्षकों ने कहा कि आपदा से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका पूर्व तैयारी और सतर्कता है। यदि बचपन से ही बच्चों को सही जानकारी दी जाए तो वे न केवल स्वयं सुरक्षित रहेंगे, बल्कि अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी जागरूक कर सकेंगे। किलकारी बाल भवन के बच्चों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। बच्चों ने कठपुतली शो के माध्यम से दिए गए संदेशों को ध्यानपूर्वक समझा और आपदा के समय धैर्य एवं सतर्कता बरतने का संकल्प लिया।
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