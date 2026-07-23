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50 हजार का इनामी शराब तस्कर पंजाब से गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज में एसटीएफ ने शराब तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के 50 हजार के इनामी आरोपी मनवीर सिंह को पंजाब के मोहाली से गिरफ्तार किया। मनवीर, जो हरियाणा का निवासी है, विभिन्न राज्यों में अवैध शराब तस्करी में शामिल था और उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं।

50 हजार का इनामी शराब तस्कर पंजाब से गिरफ्तार
50 हजार का इनामी शराब तस्कर पंजाब से गिरफ्तार

प्रयागराज। एसटीएफ ने शराब तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के 50 हजार इनामी आरोपी मनवीर सिंह उर्फ मन्नू को पंजाब के मोहाली से गिरफ्तार किया है। वह प्रयागराज के नवाबगंज थाने में दर्ज अवैध शराब तस्करी के मामले में वर्ष 2023 से वांछित था। एसटीएफ के अनुसार, हरियाणा के हिसार निवासी मनवीर सिंह अपने साथियों के साथ ट्रकों में अंडे, पशु चारा, प्लास्टिक स्क्रैप और अन्य सामान की आड़ में अवैध शराब उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में भेजता था। वह पहले भी जेल जा चुका है। उसके खिलाफ प्रयागराज, कौशाम्बी, कानपुर, सुल्तानपुर और अमेठी में मुकदमे दर्ज हैं।

उसे ट्रांजिट कार्रवाई के बाद नवाबगंज थाने लाकर पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया।

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