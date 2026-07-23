50 हजार का इनामी शराब तस्कर पंजाब से गिरफ्तार
प्रयागराज में एसटीएफ ने शराब तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के 50 हजार के इनामी आरोपी मनवीर सिंह को पंजाब के मोहाली से गिरफ्तार किया। मनवीर, जो हरियाणा का निवासी है, विभिन्न राज्यों में अवैध शराब तस्करी में शामिल था और उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं।
प्रयागराज। एसटीएफ ने शराब तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के 50 हजार इनामी आरोपी मनवीर सिंह उर्फ मन्नू को पंजाब के मोहाली से गिरफ्तार किया है। वह प्रयागराज के नवाबगंज थाने में दर्ज अवैध शराब तस्करी के मामले में वर्ष 2023 से वांछित था। एसटीएफ के अनुसार, हरियाणा के हिसार निवासी मनवीर सिंह अपने साथियों के साथ ट्रकों में अंडे, पशु चारा, प्लास्टिक स्क्रैप और अन्य सामान की आड़ में अवैध शराब उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में भेजता था। वह पहले भी जेल जा चुका है। उसके खिलाफ प्रयागराज, कौशाम्बी, कानपुर, सुल्तानपुर और अमेठी में मुकदमे दर्ज हैं।
उसे ट्रांजिट कार्रवाई के बाद नवाबगंज थाने लाकर पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें