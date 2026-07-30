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बरनाला लाठीचार्ज के विरोध में पंजाब बंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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चंडीगढ़/होशियारपुर: बरनाला में लाठीचार्ज के खिलाफ सफाई कर्मचारियों ने राज्यभर में 'बंद' का आह्वान किया। कई बाजार और व्यवसाय बंद रहे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जबकि अस्पताल और आपातकालीन सेवाएं चालू रहीं।

बरनाला लाठीचार्ज के विरोध में पंजाब बंद

चंडीगढ़/होशियारपुर, एजेंसी। बरनाला में हुए लाठीचार्ज के विरोध में सफाई कर्मचारियों के राज्यस्तरीय ‘बंद’ के आह्वान के बाद गुरुवार को पंजाब में कई स्थानों पर बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। सफाई कर्मचारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया और लाठीचार्ज की घटना में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। 22 जुलाई को बरनाला में स्थानीय नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे सफाई अभियान को रोकने की कथित कोशिश के दौरान सफाई कर्मचारियों द्वारा पुलिस पर पत्थर और कचरे के बैग फेंकने के बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया था।

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पंजाब में कई जगहों पर सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ क्योंकि, लगभग सभी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। हालांकि, अस्पताल, मेडिकल स्टोर, एम्बुलेंस सेवाएं और अन्य आपातकालीन सेवाएं चालू रहीं।होशियारपुर में नगर निगम सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष करनजोत अदिया के नेतृत्व में यूनियन के कर्मचारियों ने नगर निगम परिसर में इकट्ठा होकर शहर के मुख्य बाजारों में दोपहिया वाहनों पर विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे और झाड़ू ले रखे थे, काली पट्टी बांध रखी थी और पंजाब सरकार के खिलाफ नारे लगाए।

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