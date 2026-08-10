बब्बर खालसा अंतरराष्ट्रीय टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़
पंजाब पुलिस ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक मुख्य सदस्य को गिरफ्तार किया है और एक हैंड ग्रेनेड बरामद किया है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी ने विदेश में बैठे हैंडलर्स के कहने पर जालंधर से ग्रेनेड हासिल किया था।
चंडीगढ़, एजेंसी। पंजाब पुलिस ने आईएसआई समर्थित बब्बर खालसा अंतरराष्ट्रीय (बीकेआई) टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मामले में एक मुख्य सदस्य को गिरफ्तार किया। साथ ही एक हैंड ग्रेनेड भी बरामद किया है। डीजीपी गौरव यादव ने सोमवार को कहा कि गिरफ्तार आरोपी ने कथित तौर पर विदेश में बैठे हैंडलर्स के कहने पर जालंधर से ग्रेनेड हासिल किया था। डीजीपी ने कहा कि सीमा पार के आतंकी नेटवर्क के खिलाफ यह एक बड़ी कामयाबी है। इसे विदेश में बैठे हैंडलर्स चला रहे थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी ने कथित तौर पर विदेश में बैठे हैंडलर्स के कहने पर जालंधर के आदमपुर के पास एक डीएलबी से ग्रेनेड हासिल किया था।
डीएलबी (डेड लेटर बॉक्स) एक गुप्त संचार और लॉजिस्टिक्स तकनीक है, जिसका इस्तेमाल आतंकवादी, हैंडलर्स और संगठित अपराध सिंडिकेट आमने-सामने मिले बिना निर्देश, पैसे या हथियार पहुंचाने के लिए करते हैं। गौरव यादव ने कहा कि पूरे आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए आगे की जांच चल रही है, जिसमें विदेशी हैंडलर्स, स्थानीय नेटवर्क शामिल हैं।
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