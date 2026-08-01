परीक्षा में अंतरराज्यीय नकल गिरोह का भंडाफोड़, 35 गिरफ्तार
पंजाब पुलिस ने हरियाणा के भिवानी से संचालित एक अंतरराज्यीय नकल गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 10 लोगों और 25 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि यह पेपर लीक मामला नहीं है, बल्कि नकल कराने वाला एक संगठन था जो तकनीकी उपकरणों का उपयोग कर रहा था।
- पंजाब पुलिस ने भिवानी में की कार्रवाई, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी चंडीगढ़, एजेंसी। पंजाब पुलिस ने हरियाणा के भिवानी से संचालित एक अंतरराज्यीय नकल गिरोह का भंडाफोड़ कर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज' (बीएफयूएचएस) फार्मेसी परीक्षा के दौरान नकल करने वाले 10 लोगों और 25 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। चंडीगढ़ में शुक्रवार को पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि जांच में पता चला है कि यह पेपर लीक का मामला नहीं था, बल्कि नकल कराने वाले एक संगठित गिरोह का था, जो प्रौद्योगिकी और तकनीकी उपकरणों के जरिए नकल करा रहा था। उन्होंने बताया कि पंजाब पुलिस ने एक गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को नकल में मदद करने के लिए तकनीकी उपकरणों का उपयोग करता था।
मंत्री ने आरोप लगाया कि गिरोह को हरियाणा के भिवानी स्थित एक मुख्य आरोपी की ओर से संचालित किया जा रहा था। बैंस ने कहा कि पंजाब की मान सरकार किसी को भी पंजाब की शिक्षा प्रणाली को बदनाम करने की इजाजत नहीं देगी। वहीं, पुलिस महानिरीक्षक (फरीदकोट रेंज) नीलांबरी जगदाले ने कहा कि 19 जुलाई को बीएफयूएचएस फार्मेसी परीक्षा में नकल कराने की साजिश रच रहे एक गिरोह के बारे में खुफिया जानकारी मिलने के बाद खुफिया शाखा, फरीदकोट और फिरोजपुर रेंज की पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर यह कार्रवाई की।
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