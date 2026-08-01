परीक्षा में अंतरराज्यीय नकल गिरोह का भंडाफोड़, 35 गिरफ्तार

- पंजाब पुलिस ने भिवानी में की कार्रवाई, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी चंडीगढ़, एजेंसी। पंजाब पुलिस ने हरियाणा के भिवानी से संचालित एक अंतरराज्यीय नकल गिरोह का भंडाफोड़ कर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज' (बीएफयूएचएस) फार्मेसी परीक्षा के दौरान नकल करने वाले 10 लोगों और 25 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। चंडीगढ़ में शुक्रवार को पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि जांच में पता चला है कि यह पेपर लीक का मामला नहीं था, बल्कि नकल कराने वाले एक संगठित गिरोह का था, जो प्रौद्योगिकी और तकनीकी उपकरणों के जरिए नकल करा रहा था। उन्होंने बताया कि पंजाब पुलिस ने एक गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को नकल में मदद करने के लिए तकनीकी उपकरणों का उपयोग करता था।