ड्रग्स, हथियार तस्करी करने वाले वाले गिरोह का भंडाफोड़
पंजाब पुलिस ने अमृतसर में दो लोगों को गिरफ्तार किया है जो सीमा पार से अवैध हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने उनके पास से छह पिस्तौल, एक किलो हेरोइन, एक किलो अफीम और दस हजार रुपये जब्त किए हैं। आरोपी विदेश में एक हैंडलर के संपर्क में थे।
चंडीगढ़, एजेंसी। पंजाब पुलिस ने गुरुवार को अमृतसर में दो लोगों को गिरफ्तार कर सीमा पार से अवैध हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस संबंध में डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के पास से छह आधुनिक पिस्तौल, एक किलो हेरोइन, एक किलो अफीम और दस हजार रुपये जब्त किए हैं। डीजीपी ने बताया कि आरोपी विदेश में बैठे एक हैंडलर के संपर्क में थे, जो आपराधिक तत्वों तक अवैध हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी में मदद करता था।
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