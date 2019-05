हमले की फिराक में थे ISI समर्थित बब्बर खालसा के 2 आतंकी, पंजाब पुलिस ने किया गिरफ्तार

पंजाब पुलिस की खुफिया शाखा ने गुरुवार को दावा किया कि उसने आईएसआई समर्थित आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) माड्यूल के दो आतंकवादियों को गिरफ्तार कर राज्य में आतंकी हमलों की योजना को विफल कर दिया है।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि दोनों की पहचान जगदेव सिंह और रविंद्रपाल सिंह के रूप में हुई है। यह दोनों इस वक्त मलेशिया में रह रहे कुलविंदरजीत सिंह के निदेर्श पर कथित रूप से स्लीपर सेल को धन और हथियार मुहैया कराते थे।

