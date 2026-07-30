पेपर लीक मामले में पंजाब सरकार को विपक्ष ने घेरा

चंडीगढ़, एजेंसी। फार्मेसी अधिकारियों की भर्ती परीक्षा में नकल रैकेट का भंडाफोड़ होने के बाद पंजाब में विपक्षी पार्टियां आप सरकार पर दबाव बना रही हैं। उनका आरोप है कि पिछले साढ़े चार वर्षों में कई बार परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं। वहीं, आप सरकार ने आरोप को बेबुनियाद बताया है। विपक्षी पार्टियां शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह के इस्तीफे की मांग कर रही हैं। विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि पंजाब में आप के कार्यकाल में कम से कम छह बार पेपर लीक हुए हैं। शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने फरवरी 2023 में राज्य द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की अंग्रेजी बोर्ड परीक्षा और मार्च 2023 में पंजाब राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा के रद्द होने का जिक्र किया। मजीठिया ने पेपर लीक के मुद्दे पर दोहरे मापदंड अपनाने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी पेपर लीक के लिए पंजाब सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराती है, तो इसका मतलब होगा कि आप के साथ उसकी कोई मिलीभगत है。