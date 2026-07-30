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पेपर लीक मामले में पंजाब सरकार को विपक्ष ने घेरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पंजाब में फार्मेसी अधिकारियों की भर्ती परीक्षा में नकल रैकेट का भंडाफोड़ होने के बाद विपक्षी पार्टियां आप सरकार पर दबाव बना रही हैं। उनका आरोप है कि पिछले साढ़े चार वर्षों में कई बार परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं। आप सरकार ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। विपक्षी दलों ने शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रियों के इस्तीफे की मांग की है।

पेपर लीक मामले में पंजाब सरकार को विपक्ष ने घेरा

चंडीगढ़, एजेंसी। फार्मेसी अधिकारियों की भर्ती परीक्षा में नकल रैकेट का भंडाफोड़ होने के बाद पंजाब में विपक्षी पार्टियां आप सरकार पर दबाव बना रही हैं। उनका आरोप है कि पिछले साढ़े चार वर्षों में कई बार परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं। वहीं, आप सरकार ने आरोप को बेबुनियाद बताया है। विपक्षी पार्टियां शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह के इस्तीफे की मांग कर रही हैं। विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि पंजाब में आप के कार्यकाल में कम से कम छह बार पेपर लीक हुए हैं। शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने फरवरी 2023 में राज्य द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की अंग्रेजी बोर्ड परीक्षा और मार्च 2023 में पंजाब राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा के रद्द होने का जिक्र किया। मजीठिया ने पेपर लीक के मुद्दे पर दोहरे मापदंड अपनाने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी पेपर लीक के लिए पंजाब सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराती है, तो इसका मतलब होगा कि आप के साथ उसकी कोई मिलीभगत है。

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विपक्ष के आरोप

पंजाब भाजपा के महासचिव अनिल सरीन ने आप सरकार पर पारदर्शिता और ईमानदारी का झूठा दावा करके लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया है। फार्मेसी परीक्षा में नकल की ओर इशारा करते हुए सरीन ने दावा किया कि यह कोई अलग-थलग मामला नहीं था, बल्कि एक व्यवस्थित विफलता का हिस्सा था। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा केंद्र के अंदर प्रश्न पत्र को स्कैन किया गया, बाहर भेजा गया, हल किया गया और ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए उम्मीदवारों तक जवाब पहुंचाए गया। इससे सुरक्षा में गंभीर खामियां उजागर हुईं।

मुख्यमंत्री का बयान

इन आरोपों पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा था कि पिछले साढ़े चार वर्षों में राज्य में एक भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। उन्होंने भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर पेपर लीक के झूठे आरोपों के जरिए पंजाब की छवि खराब करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया।

सामान्य प्रश्न

पंजाब में फार्मेसी अधिकारियों की भर्ती परीक्षा में नकल रैकेट किसने भंडाफोड़ किया?
फार्मेसी अधिकारियों की भर्ती परीक्षा में नकल रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है।
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