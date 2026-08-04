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ओवरहेड में खराबी से मसौली हॉल्ट के पास दो घंटे खड़ी रही पंजाबमेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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हावड़ा से अमृतसर जा रही पंजाब मेल मंगलवार को मसौली हाल्ट के पास ओवरहेड में खराबी के कारण करीब दो घंटे रुकी। लोको पायलट के मुताबिक करंट के अभाव में इंजन स्टॉप हो गया। रेलवे की टीम ने मरम्मत के बाद ट्रेन को लखनऊ की ओर रवाना किया।

ओवरहेड में खराबी से मसौली हॉल्ट के पास दो घंटे खड़ी रही पंजाबमेल
ओवरहेड में खराबी से मसौली हॉल्ट के पास दो घंटे खड़ी रही पंजाबमेल

गौरा, हिन्दुस्तान संवाद। हावड़ा से अमृतसर जा रही पंजाबमेल मंगलवार को ओवरहेड में खराबी से मसौली हाल्ट के पास करीब दो घंटे खड़ी रही। मरम्मत के बाद उसे लखनऊ की ओर रवाना किया गया। हावड़ा से अमृतसर जा रही पंजाब मेल सुवंसा-गौरा स्टेशन के बीच मसौली हाल्ट के पास करीब सवा 11 बजे अचानक रुक गई। वहां पोल धंसने से ओवरहेड में खराबी आ गई। लोको पायलट के अनुसार, करंट के अभाव में इंजन स्टॉप हो गया था। सूचना पर रेलवे की टीम मौके पर पहुंची। गर्मी से परेशान यात्री ट्रैक के आसपास टहलते रहे। डबल ट्रैक की वजह से अन्य ट्रेन का संचालन ठप नहीं हुआ था।

दोपहर बाद सवा एक बजे तक मरम्मत कर पंजाबमेल को रवाना किया गया। गौरा स्टेशन अधीक्षक अमलेश कुमार ने बताया कि ओवरहेड में खराबी से करीब दो घंटे तक पंजाबमेल रुकी थी। मरम्मत कराते हुए इसे जल्दी रवाना करने का प्रयास किया गया।

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