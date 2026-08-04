ओवरहेड में खराबी से मसौली हॉल्ट के पास दो घंटे खड़ी रही पंजाबमेल
हावड़ा से अमृतसर जा रही पंजाब मेल मंगलवार को मसौली हाल्ट के पास ओवरहेड में खराबी के कारण करीब दो घंटे रुकी। लोको पायलट के मुताबिक करंट के अभाव में इंजन स्टॉप हो गया। रेलवे की टीम ने मरम्मत के बाद ट्रेन को लखनऊ की ओर रवाना किया।
गौरा, हिन्दुस्तान संवाद। हावड़ा से अमृतसर जा रही पंजाबमेल मंगलवार को ओवरहेड में खराबी से मसौली हाल्ट के पास करीब दो घंटे खड़ी रही। मरम्मत के बाद उसे लखनऊ की ओर रवाना किया गया। हावड़ा से अमृतसर जा रही पंजाब मेल सुवंसा-गौरा स्टेशन के बीच मसौली हाल्ट के पास करीब सवा 11 बजे अचानक रुक गई। वहां पोल धंसने से ओवरहेड में खराबी आ गई। लोको पायलट के अनुसार, करंट के अभाव में इंजन स्टॉप हो गया था। सूचना पर रेलवे की टीम मौके पर पहुंची। गर्मी से परेशान यात्री ट्रैक के आसपास टहलते रहे। डबल ट्रैक की वजह से अन्य ट्रेन का संचालन ठप नहीं हुआ था।
दोपहर बाद सवा एक बजे तक मरम्मत कर पंजाबमेल को रवाना किया गया। गौरा स्टेशन अधीक्षक अमलेश कुमार ने बताया कि ओवरहेड में खराबी से करीब दो घंटे तक पंजाबमेल रुकी थी। मरम्मत कराते हुए इसे जल्दी रवाना करने का प्रयास किया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें