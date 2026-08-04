केंद्र से ज्यादा वेतन पा रहे पंजाब के कई कर्मचारी : राज्य सरकार
-महंगाई भत्ता कम होने के बावजूद अधिक वेतनमान -हाईकोर्ट के निर्देश के बाद
चंडीगढ़, एजेंसी। पंजाब सरकार ने कहा है कि राज्य के कई विभागों के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की तुलना में 30 से 70 प्रतिशत तक अधिक वेतन मिल रहा है। सरकार के मुताबिक, पंजाब में केंद्रीय कर्मचारियों के मुकाबले महंगाई भत्ता कम होने के बावजूद राज्य के कई कर्मचारी अधिक वेतनमान के कारण ज्यादा मासिक वेतन ले रहे हैं।
सरकार का बयान
सरकार का यह बयान पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा सोमवार को राज्य सरकार को कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का लंबित महंगाई भत्ता दो सप्ताह के भीतर जारी करने के निर्देश के बाद आया है।
वेतन संरचना
पंजाब सरकार ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार है कि किसी भी कर्मचारी को केंद्रीय वेतनमान और केंद्र की महंगाई भत्ता की दर के आधार पर मिलने वाले कुल पारिश्रमिक से कम भुगतान न हो। हालांकि, सरकार का तर्क है कि पंजाब के कर्मचारियों को पहले से ही अधिक वेतनमान मिल रहा है, इसलिए केंद्र की अधिक डीए दर को राज्य के मौजूदा वेतनमान के ऊपर लागू नहीं किया जा सकता। सरकार के अनुसार, दोनों वेतन संरचनाओं को एक साथ लागू करना संभव नहीं है। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि महंगाई भत्ता तय करना राज्य सरकार का नीतिगत अधिकार है।
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