नपेंगे नवजोत सिद्धू? पार्टी विरोधी रुख पर हाईकमान ने लिया संज्ञान, अनुशासन समिति को भेजा मामला

पंजाब विधानसभा चुनाव में हार के बाद पूर्व राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब पंजाब प्रभारी ने ही उनके खिलाफ पार्टी हाई कमान से शिकायत की है।

इस खबर को सुनें