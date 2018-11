अमृतसर ब्लास्ट: CM अमरिंदर सिंह ने की घायलों से मुलाकात, बोले-यह आतंकवाद का मामला

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) ने सोमवार राजासांसी के गांव अदलीवाल में निरंकारी भवन का दौर किया जहां रविवार को ग्रेनेड से हमला हुआ था। उन्होंने गुरूनानक देव अस्पताल जाकार हादसे में घायल हुए लोगों का हाल चाल भी जाना। इस दौरान उनके साथ पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद थे।

Investigation is going on. There are some leads which our police is following up. I am hopeful that we will soon catch the culprits. All those injured are out of danger. This is a clear case of terrorism & we'll deal with it: Punjab CM Captain Amarinder Singh. #AmritsarBlast pic.twitter.com/x7VlmTaHop