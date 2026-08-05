पंजाब में गौशालाओं का बिजली बिल माफ
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सभी गौशालाओं का बिजली बिल माफ करने की मंजूरी दे दी है। इससे 152 नई गौशालाओं को लाभ मिलेगा, जिससे फ्री बिजली पाने वाली गौशालाओं की संख्या 366 से बढ़कर 518 हो जाएगी। मान ने गौशालाओं की मानवता की सेवा में भूमिका की सराहना की।
चंडीगढ़, एजेंसी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को राज्य भर की सभी गौशालाओं का बिजली बिल माफ करने की मंजूरी दे दी। इससे 152 गौशालाओं को फायदा मिलेगा। इस फैसले से मुफ्त बिजली पाने वाली गौशालाओं की कुल संख्या 366 से बढ़कर 518 हो जाएगी।मान ने आवारा पशुओं की देखभाल करके मानवता की महान सेवा करने के लिए गौशालाओं की तारीफ भी की और कहा कि गौ-सेवा ही पूजा का सबसे बड़ा रूप है। मान ने कहा कि राज्य भर में आवारा पशुओं की समस्या से निपटने में गौशालाएं अहम भूमिका निभाती हैं। अभी 366 गौशालाओं को मुफ्त बिजली मिल रही है और अब 152 और गौशालाओं को इस सुविधा के दायरे में लाया जाएगा।
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