Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भगवंत मान ने शहीद ऊधम सिंह को दी श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

सुनाम, एजेंसी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को शहीद ऊधम सिंह को उनके 87वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि दी।

भगवंत मान ने शहीद ऊधम सिंह को दी श्रद्धांजलि

सुनाम, एजेंसी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को शहीद ऊधम सिंह को उनके 87वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि दी। मान ने स्थानीय स्टेडियम में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम के दौरान ऊधम सिंह स्मारक पर पुष्पार्पित किए। उन्होंने कहा कि क्रांतिकारी ऊधम सिंह का बलिदान पीढ़ियों को निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। बाद में उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, ‘जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने वाले शहीद ऊधम सिंह जी के शहादत दिवस पर, मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश के सम्मान और गरिमा के लिए उनका बेमिसाल बलिदान हम सभी के लिए हमेशा प्रेरणास्रोत बना रहेगा।’

ये भी पढ़ें:Rudrapur News: शिविर लगाकर पंजाबी महासभा ने किया रक्तदान
ये भी पढ़ें:शहीद ऊधम सिंह को शहीदी दिवस पर दी श्रद्धांजलि
ये भी पढ़ें:शहीद उधम सिंह को श्रद्धांजलि, मजदूरों ने ले-ऑफ समाप्त करने की मांग उठाई
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Bhagwant Mann Punjab अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।