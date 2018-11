करतारपुर कॉरिडोर कार्यक्रम में हिस्सा लेने पाकिस्तान गए नवजोत सिद्धू

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के न्यौते पर करतारपुर कॉरिडर कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पंजाब के कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू मंगलवार को पाकिस्तान रवाना हो गए। उन्होंने दोपहर अटारी-वाघा बॉर्डर पार किया। पाकिस्तान में करतारपर कॉरिडोर का शिलान्यास 28 नवंबर (बुधवार) को किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान शामिल होंगे।

